Cuộc sống người dân Iran trước 'mưa bom, bão đạn'

(VTC News) -

Bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và Israel, đường phố Tehran yên tĩnh hơn bình thường, các cửa hàng thiết yếu vẫn mở cửa, xe cộ vẫn lưu thông.

Hồng Thắm
