Nhiều trải nghiệm văn hóa Phật giáo đặc sắc tại Lễ Thượng Nguyên Ngọa Vân 2026

(VTC News) -

Đêm hội hoa đăng trên đỉnh Bảo Đài

Trong không khí lễ hội của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều trở nên nhộn nhịp. Đặc biệt, ngày 3/3 (rằm tháng Giêng) tại Chùa Ngọa Vân – nơi được mệnh danh là cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm, lễ Thượng nguyên (Tết Nguyên tiêu) đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo Phật tử về chiêm bái.

Lễ Thượng nguyên là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tại Ngọa Vân, buổi lễ không chỉ mang ý nghĩa cầu nguyện cho một năm mới an lành mà còn là dịp để hậu thế tri ân công đức to lớn của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn du khách đã hành hương về chùa Ngọa Vân để tham dự Lễ Thượng nguyên. Tại khu vực chùa Trung và chùa Thượng, nghi thức dâng hương, tụng kinh cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa được thực hiện trong không khí trang nghiêm.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Lễ Thượng nguyên 2026 là nghi thức dâng đăng cầu nguyện quốc thái dân an. Hàng ngàn ngọn hoa đăng lung linh được thắp sáng, tạo nên khung cảnh huyền ảo, tráng lệ bao trùm cả vùng núi Đông Triều, thể hiện lòng thành kính tri ân của hàng vạn phật tử hướng về cội nguồn.

Đêm hội hoa đăng trong lễ Thượng Nguyên Ngọa Vân.

Song song với phần lễ, phần hội cũng thu hút đông đảo du khách với chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Các tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa nhà Trần, truyền tải sâu sắc tinh thần nhập thế và tư tưởng nhân văn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bên cạnh đó, khu vực ẩm thực chay tại Ngọa Vân cũng là điểm dừng chân hấp dẫn, mang đến cho du khách những trải nghiệm vị giác tinh tế, thanh tịnh.

Lễ Thượng nguyên khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa tầm thấp mãn nhãn. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm Ngọa Vân như tín hiệu khởi đầu cho một năm mới Bính Ngọ tràn đầy hy vọng, bình an và thịnh vượng.

Ngọa Vân - nơi Đức Phật hoàng nhập niết bàn

Nằm ở độ cao hơn 700m trên đỉnh Bảo Đài (thuộc cánh cung Đông Triều), chùa Ngọa Vân sở hữu cảnh sắc thanh tịnh, tách biệt.

Đây không chỉ là một danh thắng thiên nhiên mà còn là chứng tích lịch sử gắn liền với đoạn kết viên mãn trong hành trình tu hành của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh quân Nguyên Mông, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thái bình thịnh trị, Ngài đã từ bỏ ngai vàng, khoác áo cà sa để hướng tới cửa Phật.

Với tư tưởng "Cư trần lạc đạo", Ngài đã thống nhất các dòng thiền, sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – một dòng thiền nhập thế mang đậm bản sắc văn hóa và trí tuệ Việt Nam.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Ngọa Vân.

Hội Xuân Ngọa Vân 2026: Kết nối di sản, lan tỏa giá trị

Trước đó, vào ngày 9 tháng Giêng, Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2026 đã chính thức diễn ra, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân.

Năm 2026, Ban tổ chức lễ hội đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý và vận hành. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối từ Quốc lộ 18 vào khu di tích đã được nâng cấp mở rộng. Tuyến cáp treo hiện đại giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện cho cả người già và trẻ nhỏ có thể dễ dàng lên đến đỉnh Ngọa Vân am.

Việc tổ chức thành công Lễ Thượng nguyên và Hội Xuân Ngọa Vân 2026 không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của quần thể di tích nhà Trần mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh – điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, nơi hội tụ của non thiêng và lòng người.

Nhiều khách thập phương về Ngọa Vân chiêm bái.

Giữa không gian tĩnh tại trên đỉnh Bảo Đài, hành trình về miền đất Phật Ngọa Vân giúp du khách gột rửa ưu phiền, tìm lại sự cân bằng và an nhiên trước khi trở về với nhịp sống hối hả thường nhật.