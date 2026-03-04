Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy, tài xế tử vong

(VTC News) -

Ngày 4/3, Công an xã Hòa Lạc (Hà Nội) điều tra vụ xe tải gắn cẩu bị cháy, tài xế tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h ngày 4/3, người dân sinh sống tại xã Hòa Lạc nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó, họ phát hiện khói bốc lên từ khu vực rừng cây nằm giữa Quốc lộ 21A và Trường Đại học FPT, nên lập tức gọi điện báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định chiếc xe bị cháy. Ngay sau đó, đơn vị thông báo cho lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp tới hỗ trợ xử lý.

Chiếc xe tải gắn cẩu bị cháy trong vụ việc.

Lực lượng chức năng sau đó đưa một nạn nhân ra ngoài, tuy nhiên người này đã tử vong.

Theo xác định ban đầu, nạn nhân là anh B.V.G. (SN 1990, trú xã Hòa Lạc). Thời điểm xảy ra sự việc, anh G. lái xe tải gắn cẩu vào khu vực trên để di chuyển cây.

Trong quá trình làm việc, cần cẩu vướng vào dây điện, khiến anh G. bị điện giật tử vong, đồng thời gây cháy phương tiện.

Mới đây, tại Khánh Hòa cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường dây điện. Theo đó, ngày 3/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngã xuống đường sau khi bị dây điện rơi trúng trong lúc đang di chuyển. Sự việc được cho là xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo hình ảnh trong clip, khi xe tải đi qua vị trí mở dải phân cách, phần thùng xe nghi vướng vào đường dây điện treo phía trên. Va chạm khiến dây điện bị đứt, rơi xuống phía sau và trúng người phụ nữ đang lái xe máy cùng chiều. Nạn nhân ngã xuống đường, chiếc xe máy đổ đè lên người. Sau sự cố, xe tải tiếp tục rời khỏi hiện trường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử cán bộ xác minh vụ việc.