Đầu tư hơn 1.000 tỷ sửa chữa, nâng cấp sân bay thuộc tỉnh rộng nhất Việt Nam

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trước thời điểm tạm đóng cửa, sân bay Liên Khương khai thác bình quân 34 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 5.200 lượt hành khách đi và đến. Việc sân bay tạm đóng cửa trong 6 tháng sẽ làm gián đoạn khoảng gần 1 triệu lượt hành khách, chủ yếu là nhóm khách di chuyển bằng đường hàng không như nhóm khách trung, cao cấp, khách quốc tế, khách hội nghị, khách trong nước. Việc đóng cửa sân bay, gián đoạn gần 1 triệu hành khách tạo áp lực không nhỏ đối với hoạt động du lịch, các ngành dịch vụ liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng.