Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 89 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.

Thủ tướng đánh giá, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ liên quan đến lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Các bộ, ngành, địa phương có liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, trong thời gian tới cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng tham gia dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành hồi tháng 12/2025. (Ảnh: VGP)

Với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là ACV khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026; chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và Nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án.

"Nguyên tắc là xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án", Thủ tướng quán triệt.

Với các dự án đường bộ cao tốc đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh xác định việc hoàn thành các dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành.

Các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, xe máy, thiết bị, bổ sung dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật sớm nhất có thể.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành đồng bộ các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe, ITS…) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án đã thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Về các công trình, dự án phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2 để sớm triển khai thi công, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Tỉnh An Giang được yêu cầu chỉ đạo nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phú Quốc, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng cần chỉ đạo nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong tháng 2 để sớm triển khai thực hiện dự án Sân bay Gia Bình đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, VEC và các chủ đầu tư rà soát, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu rà soát danh mục dự án đề xuất đầu tư bằng vốn trung hạn 2026 - 2030 bảo đảm đúng tiêu chí, nguyên tắc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong đó ưu tiên nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc nối từ cảng Mỹ Thủy đến Cửa khẩu Lalay.

TP.HCM khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư DATP1 dự án TP.HCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4.

Với các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành thủ tục để bàn giao phần mặt bằng còn lại của DATP3 đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trong Quý I/2026.

TP Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện ngay việc cấp phép khai thác, nâng công suất mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù để bảo đảm nguồn vật liệu đắp nền đường cho dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Mỹ Thuận - Cần Thơ bảo đảm không ảnh hưởng tới tiến độ các dự án.

Trong công tác triển khai thi công, Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các hạng mục còn lại tại các dự án đã thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án còn lại bảo đảm tiến độ yêu cầu.

UBND các tỉnh có các dự án cao tốc đi qua phối hợp với Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản tại các công trình, dự án.

Với các dự án cải tạo, mở rộng các cảng biển quan trọng như cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Liên Chiểu…, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương quan tâm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, các cơ quan chủ quản cần đôn đốc sát sao để sớm hoàn thành các dự án, đưa vào khai thác sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Với các dự án cải tạo, mở rộng cảng hàng, sân bay Quảng Trị, Phù Cát, Côn Đảo, Thổ Chu…, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để hoàn thành đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, vận hành nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn bay.