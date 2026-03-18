Hiện trạng 2 khu vực sắp xây thêm cầu vượt để giảm ùn tắc tại Hà Nội

Toàn cảnh nút giao Kim Liên - Xã Đàn và Giải Phóng - Kim Đồng sắp xây cầu vượt.
Để mở rộng trục Quốc lộ 1A đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng nhà đầu tư đã thống nhất phương án nâng cấp hai nút giao Kim Liên - Xã Đàn và Giải Phóng - Kim Đồng. Giải pháp trọng tâm là xây dựng các cầu vượt trực thông theo trục dọc nhằm giảm xung đột giao thông tại những điểm giao cắt đông đúc
Theo phương án đề xuất, cầu vượt thứ nhất dự kiến đặt tại nút giao Kim Liên - nơi giao cắt giữa Quốc lộ 1A với tuyến Vành đai 1. Đây cũng là điểm đầu của dự án mở rộng QL1A lên quy mô 90m trong giai đoạn 1, đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ.
Hiện tại, nút giao Kim Liên đang tổ chức giao thông hai tầng gồm mặt đường và hầm chui theo hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn.
Dù đã có hạ tầng khác mức, lưu lượng phương tiện qua đây vẫn lớn. Nhiều thời điểm, dòng xe đi thẳng vẫn phải dừng chờ đèn tín hiệu, gây ùn ứ kéo dài.
Theo thiết kế mới, cầu vượt sẽ được bố trí theo hướng trục Lê Duẩn - Giải Phóng, giúp tách riêng dòng xe đi thẳng khỏi các hướng rẽ. Khi hoàn thành, nút Kim Liên sẽ hình thành hệ thống giao thông ba tầng, góp phần giảm xung đột và tăng khả năng thông hành.
“Giờ nào đi qua đây cũng đông, có hôm đứng chờ vài nhịp đèn mới qua được. Nếu có thêm cầu vượt để xe đi thẳng không phải dừng thì sẽ đỡ ùn tắc hơn nhiều”, anh Trần Văn Hùng (ở phường Hoàng Mai) cho biết.
Không chỉ là trục giao thông chính, khu vực này còn tập trung nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Do đó, việc tổ chức lại giao thông được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đặc biệt đối với các trường hợp cấp cứu.
Ở khu vực thứ hai, cầu vượt dự kiến xây dựng tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, một trong những điểm giao thông phức tạp ở phía Nam Hà Nội.
Nút giao này không chỉ có lưu lượng phương tiện lớn mà còn chịu ảnh hưởng từ tuyến đường sắt Bắc - Nam và hoạt động của bến xe Giáp Bát nằm gần đó.
Hiện nay, khu vực này đã được đầu tư xây dựng hầm chui để giảm áp lực giao thông.
Phần hầm đã được đưa vào khai thác, trong khi các hạng mục phía trên đang tiếp tục hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.
Theo phương án mới, cầu vượt sẽ được bổ sung theo hướng trục Giải Phóng, giúp các phương tiện lưu thông liên tục qua nút giao mà không phải dừng chờ đèn.
Việc phân luồng theo tầng được kỳ vọng sẽ hạn chế xung đột giữa các dòng xe, đặc biệt là xe khách ra vào bến.
Chị Nguyễn Thị Lan (làm việc trên đường Giải Phóng) cho biết khu vực này thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm hoặc dịp cuối tuần. “Xe từ bến ra vào liên tục, lại thêm tàu hỏa chạy qua nên giao thông khá rối. Nếu có thêm cầu vượt để tách luồng thì chắc chắn sẽ đỡ áp lực hơn”, chị nói.
Việc bổ sung các cầu vượt tại hai nút giao Kim Liên và Kim Đồng không chỉ góp phần giải quyết ùn tắc cục bộ mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng trục Quốc lộ 1A đoạn qua nội đô. Khi các hạng mục được triển khai đồng bộ, năng lực thông hành trên trục giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội sẽ được cải thiện.