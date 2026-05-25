PGS.TS Trần Thành Nam làm Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Thành Nam giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/6/2026.

PGS.TS Trần Thành Nam sinh năm 1980, tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001 và hoàn thành chương trình thạc sĩ Tâm lý học tại trường này năm 2004.

PGS.TS Trần Thành Nam được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Năm 2013, ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Đại học Vanderbilt, Mỹ. Đến năm 2017, ông được phong hàm phó giáo sư khi công tác tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong quá trình công tác, PGS.TS Trần Thành Nam từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; giảng viên Khoa Các khoa học giáo dục của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2023 đến nay.