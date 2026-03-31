Ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 529 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/3.

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy.

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/4/2018, Thủ tướng bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay là Giám đốc Bùi Thế Duy và 4 Phó Giám đốc, gồm các ông: Nguyễn Hiệu (Phó Giám đốc Thường trực), Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Bảo Sơn, Đào Thanh Trường.