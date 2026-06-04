Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, giải U19 Đông Nam Á hôm nay 4/6

U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar (16h ngày 4/6)

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 16h trên sân vận động Bắc Sumatra, Deli Serdang, Indonesia. Kênh chiếu trực tiếp: TV360.

Sau lượt trận đầu tiên, U19 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A cùng U19 Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi giành 3 điểm khi đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Trong khi đó, U19 Myanmar thua chủ nhà U19 Indonesia với cùng tỷ số.