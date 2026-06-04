Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Myanmar, giải U19 Đông Nam Á hôm nay 4/6

14:50 04/06/2026 Tin nóng
|U19 Việt Nam
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|U19 Myanmar
Trận U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar bắt đầu lúc 16h. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu.
Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 16h trên sân vận động Bắc Sumatra, Deli Serdang, Indonesia. Kênh chiếu trực tiếp: TV360.
Sau lượt trận đầu tiên, U19 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A cùng U19 Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi giành 3 điểm khi đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Trong khi đó, U19 Myanmar thua chủ nhà U19 Indonesia với cùng tỷ số.