(VTC News) -

Cây thạch đen là gì?

Cây thạch đen được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như tiên nhân đông, sương sáo, lương phấn thảo, thủy cẩm, tiên nhân thảo, tiên thảo và có tên khoa học là Mesona chinensis thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae).

Phần thân và lá của cây sau khi thu hoạch thường được phơi khô để chế biến thành thạch đen - món ăn thanh mát được nhiều người yêu thích vào mùa hè. Theo y học cổ truyền, thạch đen có tính mát, vị ngọt nhạt, thường được dùng để thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giảm cảm giác nóng trong cơ thể.

Cây thạch đen được sử dụng để hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc. (Ảnh minh họa)

Tác dụng cây thạch đen với sức khỏe

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Tri Phương, cây thạch đen được sử dụng để hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng liên quan đến đau nhức xương khớp, cảm mạo, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Dưới đây là một số công dụng nổi bật của cây thạch đen:

Thanh nhiệt, giải khát

Đây là công dụng nổi bật và được biết đến rộng rãi nhất của cây thạch đen. Cây thạch đen có tính mát, thường được sử dụng để nấu thành món thạch đen thanh nhiệt, giải khát và giúp cơ thể dễ chịu hơn trong thời tiết nắng nóng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Cây thạch đen chứa chất xơ và một số hợp chất sinh học có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể.

Vì vậy, thạch đen thường được xem là thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường vẫn cần tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Hỗ trợ chống oxy hóa

Cây thạch đen chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol và flavonoid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhờ chứa chất xơ tự nhiên, thạch đen có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, đồng thời giúp cơ thể bổ sung nước hiệu quả, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức.

Cây thạch đen là thực phẩm hỗ trợ, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị bệnh (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi sử dụng cây thạch đen

Theo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mặc dù có khả năng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe, người dùng vẫn cần sử dụng thạch đen đúng cách và lưu ý một số vấn đề sau:

Không nên cho trẻ nhỏ dùng quá nhiều thạch đen vì có thể làm giảm cảm giác thèm ăn ở trẻ, ảnh hưởng đến mức độ hấp thu protein và các chất dinh dưỡng khác.

Cần phân biệt cây thạch đen với cây sương sâm vì chúng có bề ngoài khá giống nhau.

Hiện nay có nhiều nơi bán thạch đen đã được chế biến sẵn, bạn cần chú ý khi lựa chọn do nguy cơ ăn phải thạch đen bẩn là khá cao.

Cây thạch đen không chỉ là nguyên liệu làm nên món sương sáo quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị bệnh. Để phát huy hiệu quả, người dùng nên sử dụng hợp lý và kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.