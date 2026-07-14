Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ

Sau khi hoàn tất giai đoạn giải trình tự ADN, kết quả này chưa thể xác định ngay được danh tính hài cốt liệt sĩ. Bước tiếp theo là đối sánh dữ liệu ADN thu được với mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Đây là công đoạn mất nhiều thời gian do chưa xác định được mẫu hài cốt là liệt sĩ nào và cần đối chiếu với những thân nhân nào. Vì vậy, quá trình đối sánh có thể kéo dài từ vài tháng đến một năm hoặc lâu hơn, tùy từng trường hợp.