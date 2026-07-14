Bên trong phòng giám định ADN tìm danh tính liệt sĩ

Cùng với Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, theo Quyết định 51 của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về Quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Trung tâm Giám định AND (thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, lưu giữ và bảo quản các mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương trên cả nước. Đồng thời, Trung tâm cũng triển khai các công tác chuẩn bị để thực hiện giám định ADN thường quy bằng công nghệ ADN ty thể.