Trung ương thảo luận về đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 21/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 4 nội dung.

Thứ nhất, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII).

Thứ hai, Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20 ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Thứ ba, Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Thứ tư, Đề án sơ kết Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 2 nội dung

Gồm: Đề án tổng kết Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Đề án tổng kết Nghị quyết số 24 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Ngày 22/7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.