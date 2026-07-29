Đội tuyển futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

(VTC News) -

Được tổ chức thường niên từ năm 2021, Continental Futsal Championship đã nhanh chóng trở thành một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Mỗi mùa giải đều quy tụ những đội tuyển có trình độ cao, tạo nên môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, nơi các đội có thể thử nghiệm chiến thuật, kiểm nghiệm nhân sự và tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu chính thức.

Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.

Năm nay, 5 đội tuyển đến từ 3 châu lục gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định nhà vô địch. Với việc mỗi đội đều phải chạm trán tất cả các đối thủ, Continental Futsal Championship hứa hẹn mang đến những màn so tài có chất lượng chuyên môn cao ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên.

Continental Futsal Championship là một trong những giải đấu giao hữu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao nhất được tổ chức thường niên tại Đông Nam Á. Những cuộc đối đầu giữa các đại diện đến từ châu Âu, châu Á và châu Đại Dương góp phần tạo nên sức hút riêng, giúp giải đấu trở thành điểm hẹn đáng chờ đợi của người yêu futsal trước thềm mùa giải quốc tế.

ĐT futsal Việt Nam có cơ hội giao lưu với các ĐT futsal xuất sắc trên thế giới. (Ảnh: VFF)

ĐT futsal Việt Nam sẽ bước vào một trong những giải đấu giao hữu quốc tế chất lượng nhất trong năm khi tham dự Continental Futsal Championship Thailand 2026 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan). Đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ mạnh, sở hữu nhiều phong cách thi đấu khác nhau.

Nga là một trong những cường quốc futsal thế giới, từng giành ngôi á quân FIFA Futsal World Cup. Trong khi đó, Thái Lan nhiều năm qua luôn duy trì vị thế số một Đông Nam Á và thường xuyên góp mặt tại FIFA Futsal World Cup. Afghanistan cũng nổi lên là một trong những đội tuyển tiến bộ nhanh nhất châu Á, còn New Zealand đại diện cho khu vực châu Đại Dương với lối chơi giàu thể lực và tốc độ.

Theo lịch thi đấu, ĐT futsal Việt Nam sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu với Nga vào ngày 1/8, sau đó lần lượt gặp chủ nhà Thái Lan (2/8), Afghanistan (3/8) và New Zealand (5/8).

Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam.

Không chỉ là dịp cọ xát với những đối thủ hàng đầu đến từ nhiều châu lục, giải đấu còn được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước. Sự hiện diện của ĐT futsal Việt Nam tại Continental Futsal Championship Thailand 2026 khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế và mở ra cơ hội để người hâm mộ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu.

Đồng hành cùng người hâm mộ, FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và trọn vẹn toàn bộ các trận đấu của Continental Futsal Championship Thailand 2026. Khán giả có thể theo dõi hành trình của ĐT futsal Việt Nam trên đa nền tảng của FPT Play như Smart TV, FPT Play Box, điện thoại thông minh, máy tính bảng, website và ứng dụng FPT Play, mang đến trải nghiệm theo dõi thuận tiện với chất lượng hình ảnh ổn định.