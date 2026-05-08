Futsal HDBank VĐQG 2026: Đội vô địch đại diện Việt Nam dự giải châu Á

(VTC News) -

Thông tin được công bố tại lễ ra mắt giải đấu diễn ra ngày 8/5 tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đánh dấu cột mốc 10 năm VOV phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhà tài trợ HDBank tổ chức hệ thống giải futsal quốc gia.

Điểm mới đáng chú ý nhất của mùa giải 2026 là sự gắn kết trực tiếp với hệ thống thi đấu quốc tế sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định tái khởi động giải futsal cấp CLB.

Theo đó, đội vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải futsal các CLB châu Á 2027. Trong khi đó, đội á quân sẽ có cơ hội góp mặt tại Giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép từ AFC và AFF.

Quang cảnh lễ công bố giải Futsal HDBank VĐQG 2026. (Ảnh: Quyết Thắng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, cho biết mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 10 năm VOV đồng hành cùng futsal Việt Nam.

Theo ông Vũ Hải Quang, trong suốt một thập kỷ qua, VOV không chỉ phối hợp tổ chức giải đấu mà còn đẩy mạnh truyền thông nhằm đưa futsal đến gần hơn với người hâm mộ cả nước.

"Bước sang mùa giải 2026, Ban tổ chức sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh đổi mới để nâng cao chất lượng chuyên môn, gia tăng sức hút với khán giả. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các câu lạc bộ, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa VOV và VFF, chúng tôi tin tưởng mùa giải năm nay sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, tạo sức lan tỏa lớn hơn nữa, góp phần đưa futsal Việt Nam tiếp tục vươn lên những tầm cao mới”, Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang phát biểu tại lễ công bố giải Futsal HDBank VĐQG 2026. (Ảnh: Viên Minh)

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, cho biết liên đoàn kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ người hâm mộ, nhất là trong bối cảnh các CLB đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải mới.

Theo ông Phú, Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn, qua đó phát hiện thêm nhiều cầu thủ chất lượng cho đội tuyển futsal Việt Nam trong thời gian tới.

Đại diện VFF cũng ghi nhận vai trò đồng hành của VOV trong công tác tổ chức các mùa giải futsal quốc gia nhiều năm qua. Theo ông Phú, sự phối hợp này góp phần duy trì môi trường thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời giúp các trận đấu đến gần hơn với người hâm mộ thông qua hệ thống truyền thông đa nền tảng.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Viên Minh)

Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026 diễn ra trong bối cảnh futsal Việt Nam đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực trên đấu trường quốc tế. Trong năm 2025, đội tuyển futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA để lần đầu góp mặt trong nhóm những đội futsal mạnh nhất thế giới.

Tại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua vòng bảng và giành quyền vào tứ kết, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm đầu của khu vực.

Theo lãnh đạo VFF, thành công của đội tuyển quốc gia thời gian qua có sự đóng góp đáng kể từ hệ thống giải futsal quốc nội được duy trì ổn định nhiều năm qua. Các giải đấu trong nước được xem là môi trường quan trọng giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn trước khi bước lên đội tuyển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng các đại biểu tham quan không gian ảnh với chủ đề “10 năm VOV đồng hành cùng futsal Việt Nam”. (Ảnh: Quyết Thắng)

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng futsal Việt Nam, ban tổ chức cũng giới thiệu không gian ảnh với chủ đề “10 năm VOV đồng hành cùng futsal Việt Nam” tại tầng G, trụ sở VOV.

Không gian trưng bày tái hiện hành trình phát triển của futsal Việt Nam qua nhiều giai đoạn, từ các giải đấu quốc nội đến những dấu ấn trên đấu trường khu vực và châu lục. Bên cạnh đó là các hoạt động truyền thông, phối hợp tổ chức giữa VOV, VFF và các đối tác trong quá trình xây dựng hệ thống giải futsal chuyên nghiệp.