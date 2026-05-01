Tác dụng và bài thuốc từ cây bầu đất

Cây bầu đất là cây gì?

Cây bầu đất tên khoa học là Gynura procumbens, thuộc họ Cúc. Loại cây này còn được gọi là kim thất tai, rau lúi hoặc thiên hắc địa hồng.

Cây thường mọc bò sát đất, thân mềm, lá màu xanh đậm và có vị hơi nhớt khi ăn. Cây bầu đất có tính mát, vị hơi chua nhẹ, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ giải độc cơ thể nên người dân nhiều nơi dùng ngọn non của cây để nấu canh hoặc ăn sống.

Tác dụng của cây bầu đất với sức khỏe

Theo thông tin từ bài đăng trên báo Sức khỏe & Đời sống, cây bầu đất có vị cay, ngọt, hơi đắng, mùi thơm nhẹ, tính bình, được sử dụng như loại thảo dược hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe. Loại cây này còn có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, giảm sưng đau, hoạt huyết, an thần và hỗ trợ giảm ho hiệu quả.

Ngoài ra, bầu đất thường được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản mạn tính, ho gió, ho gà, ho lao. Dược liệu này còn được dùng trong các trường hợp đau nhức xương khớp, phong tê thấp, bong gân, chấn thương gây sưng đau nhờ đặc tính tiêu viêm, tán ứ và giảm đau tự nhiên.

Không chỉ vậy, cây bầu đất còn được nhiều người sử dụng để hỗ trợ cải thiện các vấn đề tiêu hóa như viêm đại tràng, loét dạ dày, táo bón, đồng thời giúp điều hòa huyết áp, lưu thông máu huyết và hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ. Một số bài thuốc dân gian còn dùng bầu đất để cầm máu, giảm đau đầu, chóng mặt, hỗ trợ an thần và giải độc cơ thể.

Cây bầu đất còn được dùng ngoài da để hỗ trợ trị nhọt độc, sưng vú, ngứa loét hoặc các vùng da tổn thương nhờ đặc tính kháng viêm và làm dịu da. Tuy nhiên, các bài thuốc từ cây bầu đất chủ yếu mang tính hỗ trợ, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn và phù hợp với tình trạng sức khỏe.

8 bài thuốc từ cây bầu đất

Dưới đây là một số cách dùng cây bầu đất hỗ trợ sức khỏe từ cây rau bầu đất Theo chia sẻ của BS. Vũ Duy Thành trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Hỗ trợ điều trị đái dầm, đái són, đái buốt

Sử dụng khoảng 80 gram bầu đất sắc cùng với 700ml nước cho đến khi còn khoảng 200ml. Chia liều thuốc ra làm 2 lần uống trong một ngày. Lưu ý uống vào buổi trưa và hạn chế sử dụng vào buổi tối.

Hỗ trợ điều trị đái tháo đường

Nhai nuốt 7 - 9 lá rau bầu đất mỗi ngày 2 lần vào sáng và chiều để giúp điều hòa lượng đường trong máu.

Ho khan, ho gió, ho có đờm hay viêm họng: Nhai một vài lá bầu đất và ngậm nước để nuốt dần.

Hỗ trợ trị viêm phế quản mạn

Xào, luộc hoặc nấu canh bầu đất thường xuyên trong chế độ ăn uống thường ngày.

Cải thiện vết va đập bầm tím

Chuẩn bị một nắm bầu đất khô và giã nát cùng một ít hạt tiêu đen và đắp vào vị trí bị thương. Thay đổi miếng gạc bầu đất thường xuyên và sử dụng trong khoảng 3 ngày.

Hỗ trợ điều trị bạch đới, khí hư

Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu bao gồm 20 gam bầu đất, 15gram cỏ xước, 15 gram củ gai sao vàng, 12 gram kim ngân hoa, 16 gam cam thảo đất. Sau khi sắc toàn bộ thảo dược trên, chia thành 2 - 3 lần uống trong ngày.

Trị chứng đái dầm ở trẻ

Có thể thường xuyên nấu canh rau bầu đất cho trẻ ăn giúp hỗ trợ chữa chứng đái dầm rất hiệu quả.

Hỗ trợ cải thiện chứng táo bón, kiết lỵ

Sử dụng một nắm rau bầu đất giã hoặc xay nhuyễn, hòa cùng với 100ml nước sôi nguội. Chia thành 2 lần uống vào buổi sáng và chiều. Kiên trì áp dụng trong khoảng 5 - 6 ngày.

Chứng mất ngủ

Những người bị mất ngủ nên thường xuyên bổ sung rau bầu đất tươi vào chế độ ăn uống thường ngày bởi loại rau này có công dụng điều hòa máu huyết, an thần.

Cách dùng rau bầu đất trong bữa ăn hàng ngày

Ăn sống: Rau bầu đất non có thể dùng làm rau sống ăn kèm gỏi, nộm hoặc các món cuốn. Cần rửa thật sạch trước khi sử dụng.

Nấu canh: Rau bầu đất thường được nấu với thịt băm, tôm hoặc cá, tạo món canh thanh mát, dễ ăn. Chỉ nên nấu chín vừa để rau giữ độ ngon và dinh dưỡng.

Xào tỏi: Rau bầu đất xào nhanh với tỏi trên lửa lớn giúp giữ màu xanh và độ giòn. Có thể kết hợp với thịt bò hoặc thịt gà để tăng hương vị.

Luộc: Rau bầu đất luộc đơn giản, ăn kèm nước mắm hoặc các loại nước chấm tùy khẩu vị.

Lưu ý khi sử dụng cây bầu đất

Bầu đất là loại cây quen thuộc trong dân gian và được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, khi dùng cây bầu đất cần lưu ý sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn.

Người có cơ địa lạnh, hay bị tiêu chảy hoặc huyết áp thấp không nên dùng quá nhiều vì rau có tính mát. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, bầu đất mọc sát mặt đất nên cần rửa sạch, ngâm nước muối loãng trước khi chế biến để hạn chế vi khuẩn và ký sinh trùng. Các bài thuốc từ cây bầu đất chủ yếu mang tính hỗ trợ, không nên tự ý dùng thay thế thuốc điều trị bệnh.

Cây bầu đất là loại cây có thể dùng như rau ăn hàng ngày cũng là một loại thảo dược hỗ trợ sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên, nên sử dụng đúng cách, hợp lý và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu dùng thường xuyên hoặc để hỗ trợ điều trị bệnh.