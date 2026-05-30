Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines: Xung lực thúc đẩy hợp tác

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khi trả lời phỏng vấn của báo chí về ý nghĩa và kỳ vọng đối với chuyến thăm, sẽ diễn ra từ ngày 31/5 - 1/6 tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

- Xin Thứ trưởng cho biết những bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trong thời gian gần đây?

Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Philippines có những bước phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là năm 2015, hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong thời gian qua, các lĩnh vực hợp tác cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Đặc biệt, hợp tác về biển là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hợp tác về kinh tế cũng có những chuyển biến rất tốt trong những năm gần đây. Trong đó, kim ngạch thương mại giữa hai nước cũng đạt được con số khoảng 8 tỷ USD. Gần đây, giao lưu nhân dân trong lĩnh vực du lịch cũng có những chuyển biến rất tích cực.

Năm 2025, chúng ta đón gần 500.000 du khách Philippines sang thăm Việt Nam. Con số này tăng trưởng rất mạnh so với những năm trước đó. Ngoài ra, hai nước cũng phối hợp với nhau rất chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó đặc biệt là tại ASEAN.

- Thưa Thứ trưởng, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới như thế nào trong việc củng cố tin cậy chính trị và đưa kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ giữa hai nước?

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân là một sự kiện rất đặc biệt. Bởi, đây là chuyến thăm Philippines lần đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng ta. Chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn, có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề tại ASEAN. Qua đó, càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Và đặc biệt, qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Philippines trong thời gian tới. Hiện nay, dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều. Đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh để bổ sung cho nhau, như lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Cũng trong chuyến thăm này, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi để cùng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, đặc biệt là phối hợp với nhau trong năm Philippines làm chủ tịch ASEAN.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!