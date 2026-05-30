Hà Nội: Hồ điều hòa 744 tỷ đồng nổi trắng xác cá, bốc mùi nồng nặc
Cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.
Phần lớn số cá chết là cá rô phi, cá chép và cá mương với nhiều kích cỡ khác nhau. Xác cá nổi lẫn trong rác thải, phủ kín một góc hồ, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
Dù lực lượng chức năng liên tục thu gom cá chết, đóng bao và tập kết dọc bờ kè để vận chuyển xử lý, song khối lượng cá quá lớn cùng việc xác cá liên tục bị sóng đánh dạt vào bờ khiến công tác làm sạch mặt hồ gặp nhiều khó khăn.