Hà Nội: Hồ điều hòa 744 tỷ đồng nổi trắng xác cá, bốc mùi nồng nặc

Cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Video: Cá chết nổi trắng mặt hồ điều hoà CV1 Cầu Giấy.

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) có tổng vốn đầu tư 744 tỷ đồng, khởi công từ quý II/2016 và sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến năm 2024 mới chính thức đưa vào hoạt động.

Ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News chiều 30/5, tại khu vực thuộc hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy), hàng loạt cá chết nổi dày đặc trên mặt nước, tạo thành những mảng trắng kéo dài, gây chú ý cho người dân qua lại.

Cá chết hàng loạt trong tình trạng trương phình, nổi dày đặc trên mặt nước rồi dạt kín dọc các bờ kè bê tông, tạo nên khung cảnh nhếch nhác và gây ô nhiễm môi trường.

Phần lớn số cá chết là cá rô phi, cá chép và cá mương với nhiều kích cỡ khác nhau. Xác cá nổi lẫn trong rác thải, phủ kín một góc hồ, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Giữa thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng cá chết phân hủy nhanh, phát tán mùi hôi nồng nặc, khiến môi trường khu vực hồ bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Mùi hôi nồng nặc từ cá chết và rác thải bốc lên khiến không khí quanh hồ trở nên ngột ngạt. Nhiều người dân khi đi ngang qua phải bịt chặt khẩu trang, lấy tay che mũi rồi vội vã bước nhanh để tránh mùi khó chịu.

Lực lượng công nhân môi trường cùng các đơn vị thoát nước nhanh chóng có mặt, triển khai thu gom cá chết nhằm hạn chế ô nhiễm và ngăn mùi hôi lan rộng.

Giữa cái nắng oi ả, các công nhân trong trang phục bảo hộ kín người, chân đi ủng cao su, lặng lẽ làm việc dọc bờ hồ. Mồ hôi nhễ nhại, họ dùng những chiếc vợt cán dài thu gom từng mẻ cá chết và rác thải đưa lên bờ, nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Dù lực lượng chức năng liên tục thu gom cá chết, đóng bao và tập kết dọc bờ kè để vận chuyển xử lý, song khối lượng cá quá lớn cùng việc xác cá liên tục bị sóng đánh dạt vào bờ khiến công tác làm sạch mặt hồ gặp nhiều khó khăn.

Phường Cầu Giấy cho biết, ngay trong sáng 30/5, lực lượng chức năng thu gom cá chết, vệ sinh khu vực hồ sau khi xuất hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Đến nay, nguyên nhân sự việc cùng tổng khối lượng cá chết vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.   

Những biến động thời tiết cực đoan với nền nhiệt tăng cao rồi bất ngờ xuất hiện mưa dông có thể làm đảo lộn cấu trúc tầng nước trong hồ. Quá trình này khiến khí độc dưới đáy bùn bị khuấy lên, trong khi hàm lượng oxy hòa tan giảm mạnh, tạo môi trường bất lợi cho thủy sinh và có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt như từng ghi nhận tại Hồ Tây.

Minh Đức
