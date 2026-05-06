Hàng tấn cá chết trắng lồng trên sông Lam, người nuôi điêu đứng

Sáng 6/5, tình trạng cá chết bất thường tiếp tục xảy ra trên sông Lam đoạn qua nhiều xã của huyện Đô Lương, Yên Thành cũ (tỉnh Nghệ An), khiến người dân hoang mang, lo ngại nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm.

Video cá tự nhiên trên sông Lam chết hàng loạt sáng nay.

Theo ghi nhận thực tế, dọc hai bên bờ sông xuất hiện dày đặc cá chết nổi trắng mặt nước. Nhiều con trôi dạt sát mép bờ, bốc mùi hôi tanh. Không chỉ cá nhỏ bằng ngón tay, nhiều con cá lớn nặng vài kg cũng chết hàng loạt. Ngoài số cá đã chết, một số khác nổi lờ đờ trên mặt nước trong tình trạng yếu, có dấu hiệu thiếu oxy.

Trước đó, từ ngày 4/5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn đã phát hiện cá chết bất thường với số lượng lớn. Hiện tượng này xảy ra tại các khu vực Kim Nhan 1, Thạch Sơn 3 và Đức Sơn 9, gây thiệt hại nặng cho người nuôi.

Đến ngày 5/5, tình trạng cá chết tiếp tục lan rộng tại xã Anh Sơn Đông. Nhiều lồng cá của người dân chỉ sau một đêm đã bị chết trắng.

Cá trên sông Lam chết hàng loạt được người dân vớt lên sáng nay

Anh Nguyễn Văn Trí, hộ nuôi cá lồng trên sông Lam đoạn qua khu vực xã Tào Sơn cũ (nay thuộc xã Anh Sơn Đông), cho biết khoảng 3h sáng cùng ngày, cá trong lồng bất ngờ nổi đầu rồi chết hàng loạt.

Không riêng khu vực Tào Sơn cũ, nhiều hộ nuôi cá tại xã Lạng Sơn cũ, nay thuộc xã Anh Sơn Đông, cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Hàng tấn cá thương phẩm đến kỳ xuất bán chết trắng lồng.

Hiện các hộ dân đang khẩn trương vớt, thu gom cá chết để hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã lập đoàn đến kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến cá trên sông Lam chết hàng loạt.

Trước đó, UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chi cục Thủy sản đề nghị vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ cá lồng chết hàng loạt trên sông Lam khiến người dân thiệt hại nặng.

Chính quyền địa phương nhận định nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến sự thay đổi đột ngột của thời tiết hoặc tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

“Để người dân ổn định tâm lý và cuộc sống, địa phương đề nghị cơ quan chuyên môn sớm vào cuộc xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời có chính sách hỗ trợ các hộ nuôi thủy sản bị thiệt hại”, báo cáo nêu rõ.