Chiều nay 30/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Nhận định về đề thi, cô Mai Linh, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Marie Curie Long Biên, cho rằng đề năm nay giữ nguyên cấu trúc quen thuộc nhưng thể hiện rõ định hướng đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Đề Tiếng Anh Hà Nội 2026-2027 không còn là bài kiểm tra kiến thức đơn thuần mà là bài đánh giá tư duy và kỹ năng ngôn ngữ toàn diện”, cô Mai Linh nhận xét.

Theo nữ giáo viên, đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút, bao quát đầy đủ các nội dung từ phát âm, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, đọc hiểu đến viết lại câu. Cấu trúc này tương tự những năm gần đây, giúp học sinh có định hướng ôn tập rõ ràng.

Giáo viên đánh giá đề Tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội đòi hỏi tư duy suy luận, dự báo điểm 9-10 tăng.

Đề thi được đánh giá bám sát chương trình tiếng Anh lớp 9, đồng thời chú trọng khả năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và vận dụng kiến thức trong các tình huống thực tế. Một số câu hỏi được đặt trong ngữ cảnh gần gũi với đời sống học sinh, yêu cầu thí sinh hiểu và sử dụng ngôn ngữ thay vì ghi nhớ máy móc.

Ở phần kiến thức ngôn ngữ, các câu hỏi từ vựng và ngữ pháp tương đối quen thuộc. Phần phát âm xuất hiện từ “holography” được xem là ít gặp hơn so với mặt bằng chung, song học sinh nắm vững quy tắc phát âm vẫn có thể xử lý được.

Đồng quan điểm, thầy Đăng Mạnh, giáo viên tiếng Anh tại khu đô thị Văn Quán (Hà Đông), người có gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi, đánh giá điểm nổi bật của đề năm nay nằm ở tính thực tiễn của các ngữ liệu đọc hiểu.

Theo thầy Mạnh, nội dung các bài đọc rất gần gũi với lứa tuổi học sinh thi vào THPT, đề cập tới nhiều vấn đề đang được giới trẻ quan tâm như sự thay đổi của thị trường việc làm dưới tác động của tự động hóa, cách quản lý thời gian để giảm áp lực hay việc gìn giữ các giá trị văn hóa trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi.

“Tương tự đề thi năm 2025, học sinh cũng cần có khả năng đọc hiểu thông tin từ các biển báo thực tế. Đây là dạng câu hỏi gắn với đời sống, phù hợp định hướng phát triển năng lực mà chương trình mới hướng tới”, thầy Mạnh nhận định.

Theo các giáo viên, phần đọc hiểu là khu vực thể hiện rõ nhất tính phân hóa của đề thi. Nếu học sinh chỉ học thuộc từ vựng hoặc cấu trúc ngữ pháp riêng lẻ sẽ khó đạt điểm tuyệt đối.

“Để lấy điểm trọn vẹn ở phần đọc hiểu, học sinh không chỉ cần vốn từ vựng mà còn phải có tư duy xâu chuỗi, hiểu rõ sự liên kết giữa các câu và các ý trong văn bản”, thầy Mạnh cho biết. Trong khi đó, cô Mai Linh đánh giá các câu hỏi đọc hiểu, hoàn thành đoạn văn và sắp xếp câu đã được thiết kế theo hướng tăng cường khả năng suy luận, yêu cầu thí sinh vận dụng đồng thời kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng xử lý thông tin.

Dự báo phổ điểm

Về độ phân hóa, thầy Đăng Mạnh cho rằng: "Mức điểm 7,0-8,0 sẽ không khó với học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản. Để đạt được điểm 9,0-10,0 học sinh cần có khả năng hiểu sâu và suy luận văn bản logic".

Các câu hỏi bài đọc thực sự là những câu ăn điểm cao. Để lấy điểm trọn vẹn phần này, thí sinh không chỉ học từ vựng đơn lẻ mà buộc phải có tư duy xâu chuỗi, hiểu rõ sự liên kết giữa các câu. Về những phần bài tập điển hình như phát âm và sắp xếp câu, hình thành câu: độ khó không quá khác biệt so với đề năm ngoái.

Nhìn chung để đạt điểm cao học sinh phải có vốn từ vựng và nền tảng ngữ pháp, phát âm vững chắc và có hệ thống và hiểu cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp, không thể học vẹt nghĩa từ đơn lẻ hay cấu trúc rời rạc.

"Dự kiến phổ điểm năm nay số lượng điểm 9,0-10,0 sẽ nhiều hơn so với năm ngoái", thầy Mạnh chia sẻ.

Còn cô Mai Linh nhận định: "Học sinh trung bình nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt khoảng 5-6 điểm; học sinh khá có thể đạt 7-8 điểm. Nhóm học sinh hướng tới điểm số từ 9 đến 10 cần xử lý tốt các câu hỏi đọc hiểu và vận dụng ngôn ngữ ở mức cao hơn".

Từ phân tích đề thi, cả cô Mai Linh và thầy Đăng Mạnh đều dự báo phổ điểm môn Tiếng Anh năm nay có thể nhỉnh hơn năm trước. Với cấu trúc ổn định, nội dung bám sát chương trình và tính thực tiễn cao, số lượng bài thi đạt từ 9 đến 10 điểm được kỳ vọng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, theo các giáo viên, điểm tuyệt đối vẫn sẽ thuộc về những thí sinh có vốn từ vựng phong phú, nền tảng ngữ pháp vững chắc cùng khả năng đọc hiểu, suy luận và sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt.