Cơn đau lưng dữ dội giúp người phụ nữ bán bánh mì phát hiện thận sắp hỏng

(VTC News) -

Bệnh nhân là phụ nữ 39 tuổi, hằng ngày bán bánh mì trước cổng khu công nghiệp. Mới đây, chị xuất hiện cơn đau quặn thắt dữ dội ở vùng lưng trái nên đi khám. Kết quả, người bệnh bị suy thận cấp, ứ nước nặng hai bên do sỏi niệu quản hai bên kèm sỏi thận hai bên và được chuyển đến Bệnh viện E để điều trị.

Tại bệnh viện E, các bác sĩ phát hiện tình huống đặc biệt. Viên sỏi ở niệu quản trái chính là nguyên nhân gây ra cơn đau dữ dội khiến bệnh nhân phải nhập viện. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn lại là viên sỏi nằm ở niệu quản phải.

BS Mai Văn Lực trong 1 buổi làm thủ thuật tán sỏi cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực - khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E), viên sỏi bên phải gần như không gây bất kỳ triệu chứng nào. Người bệnh không đau, không khó chịu, không có dấu hiệu bất thường để cảnh giác. Thế nhưng phía sau sự "im lặng" đó, viên sỏi gây tắc nghẽn đường tiểu trong thời gian dài, khiến thận phải bị ứ nước độ II và chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

"May mắn là lần này quả thận bên trái lên tiếng bằng cơn đau dữ dội để người bệnh đi khám. Nếu bên trái cũng diễn biến âm thầm như bên phải thì chỉ một thời gian ngắn nữa, thận phải có thể mất hoàn toàn chức năng trước khi được phát hiện", bác sĩ Lực cho biết.

Trước tình trạng suy thận cấp tiến triển nhanh, các bác sĩ phải can thiệp cấp cứu ngay trong đêm bằng phương pháp tán sỏi kết hợp đặt ống thông niệu quản JJ nhằm giải phóng tình trạng tắc nghẽn, giảm áp lực cho hệ tiết niệu và bảo tồn chức năng thận.

Sau hai tuần điều trị ổn định, bệnh nhân tiếp tục được tán sỏi bằng ống mềm ở cả hai bên. Toàn bộ sỏi được xử lý thành công mà không cần phẫu thuật mở.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Mai Văn Lực cảnh báo, trên thực tế, khoảng 20% trường hợp sỏi tiết niệu diễn biến âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện đau đớn hoặc các dấu hiệu bất thường, thận có thể đã bị tổn thương đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc cường độ cao hoặc ít có thời gian chăm sóc bản thân. Chỉ cần siêu âm ổ bụng và xét nghiệm nước tiểu định kỳ mỗi 6-12 tháng có thể giúp phát hiện sớm sỏi tiết niệu ngay từ khi kích thước còn nhỏ, từ đó điều trị kịp thời và hạn chế nguy cơ suy thận.

"Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng mới đi khám. Nhiều bệnh lý, trong đó có sỏi tiết niệu, có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm trước khi gây ra những hậu quả nghiêm trọng", bác sĩ Lực khuyến cáo.