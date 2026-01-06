5 năm, 5 lần mổ sỏi thận do u tuyến cận giáp

(VTC News) -

Sỏi thận tái phát dai dẳng do bệnh lý nội tiết bị bỏ quên

Bệnh nhân H.M.T (55 tuổi, Hà Nội) có tiền sử sỏi tiết niệu hai bên, tái phát liên tục trong nhiều năm. Trong vòng 5 năm, bà đã phải can thiệp lấy sỏi nhiều lần nhưng chỉ sau vài tháng, sỏi lại hình thành trở lại, khiến việc điều trị bị rơi vào vòng luẩn quẩn.

“Cứ mổ sỏi được mấy tháng thì lại thấy sỏi xuất hiện, tôi thật sự vô cùng mệt mỏi và lo lắng vì không hiểu nguyên nhân ở đâu"- bà T chia sẻ.

Cho tới tận sau lần mổ thứ 5, bệnh nhân đến thăm khám chuyên sâu tại BVĐK Hồng Ngọc, các bác sĩ nghi ngờ căn nguyên của tình trạng trên có thể xuất phát từ bất thường tại tuyến cận giáp và chỉ định các thực hiện các thăm dò cận lâm sàng đặc hiệu cần thiết.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có khối u tuyến cận giáp dưới bên trái, kích thước gần 4 cm, kèm theo xét nghiệm nồng độ hormone cận giáp (parathyroid hormone - PTH) tăng cao, gấp khoảng 10 lần so với giá trị bình thường.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng và PT Đầu - cổ, BVĐK Hồng Ngọc, tuyến cận giáp gồm bốn tuyến nhỏ nằm phía sau tuyến giáp. Dù có kích thước rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong hệ nội tiết, giúp điều hòa nồng độ canxi và phospho trong máu. Chính sự cân bằng này là yếu tố then chốt đảm bảo hoạt đồng bình thường của hệ xương, cơ và thần kinh.

U tuyến cận giáp là bệnh lý tương đối hiếm gặp, thường gặp ở phụ nữ trung niên và dễ bị bỏ sót do không có triệu chứng đặc thù rõ ràng tại vùng cổ. Thay vào đó, bệnh thường biểu hiện gián tiếp thông qua các rối loạn và biến chứng tại nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, khiến quá trình chẩn đoán và phát hiện sớm gặp nhiều khó khăn.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang tư vấn cho bệnh nhân trước phẫu thuật.

“Khi tuyến cận giáp phát triển bất thường, sẽ làm tăng tiết hormone PTH, cơ thể sẽ tăng huy động canxi từ xương đổ vào máu, đồng thời giảm bài tiết canxi ở thận, dẫn tới tình trạng xương thiếu canxi gây nên loãng xương. Lượng canxi dư thừa trong máu sẽ lắng đọng tại thận, hình thành sỏi và khiến sỏi thận tái phát nhiều lần, lâu dài có thể gây suy thận nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời” - bác sĩ Quang chia sẻ thêm.

Phẫu thuật loại bỏ khối u cận giáp - chấm dứt sỏi thận tái phát

Để giải quyết triệt để nguyên nhân gây sỏi thận tái diễn, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang đã chỉ định phẫu thuật loại bỏ u cận giáp cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Quang, phẫu thuật tuyến cận giáp là một can thiệp đòi hỏi kỹ thuật viên phải có kinh nghiệm sâu về giải phẫu vùng đầu - cổ. Tuyến cận giáp nằm sâu phía sau tuyến giáp, sát các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Nếu không được kiểm soát tốt, phẫu thuật có thể gây tổn thương dây thần kinh, dẫn đến khàn tiếng, mất giọng nói hoặc rối loạn chức năng hô hấp sau mổ.

Ê - kíp phẫu thuật loại bỏ khối U tuyến cận giáp.

Trong ca phẫu thuật, khối u tuyến giáp đã được bác sĩ Quang bóc tách và lấy trọn khối u cẩn thận, chính xác. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của thiết bị dò thần kinh NIM Vital thế hệ mới, cho phép phẫu thuật viên có thể theo dõi liên tục chức năng dây thần kinh thanh quản và cảnh báo sớm nguy cơ tổn thương trong suốt quá trình phẫu thuật, từ đó điều chỉnh thao tác kịp thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng, nâng cao hiệu quả điều trị.

Máy dò thần kinh NIM Vital thế hệ mới được áp dụng thường quy trong phẫu thuật Đầu - cổ tại BVĐK Hồng Ngọc.

Ngay sau khi khối u được loại bỏ, mẫu bệnh phẩm được sinh thiết tức thì để khẳng định đã lấy đúng khối cận giáp và sơ bộ phân biệt u cận giáp lành tính hay ác tính. Đồng thời, nồng độ hormone PTH được kiểm tra lại ngay trong mổ, sau khi loại bỏ khối u 10 phút. Kết quả cho thấy, bệnh phẩm là khối u tuyến cận giáp lành tính và nồng độ PTH đã giảm hơn 50 % so với trước mổ, điều này cho thấy khối u tuyến cận giáp đã được loại bỏ hoàn toàn và chính xác.

Từ ca bệnh này, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang khuyến cáo người bệnh có sỏi thận tái phát nhiều lần, đặc biệt trong các trường hợp điều trị không hiệu quả, không xác định được nguyên nhân rõ ràng, cần được tầm soát các bệnh lý nội tiết, nhất là tuyến giáp. Việc thực hiện siêu âm vùng cổ kết hợp xét nghiệm nồng độ PTH có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm, giúp điều trị đúng căn nguyên, tránh những can thiệp lặp đi lặp lại không cần thiết.