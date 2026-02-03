Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, tứ kết giải Futsal châu Á 2026 hôm nay

Nhận định Futsal Việt Nam đấu với Indonesia

Đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Indonesia ở vòng tứ kết giải vô địch Futsal châu Á 2026 (AFC Futsal Asian Cup). Chạm trán đối thủ ở cùng khu vực giúp đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội lớn hơn trong hành trình hướng đến vòng bán kết giải châu lục lần thứ hai trong lịch sử.

Trong quá khứ, các đại diện của Việt Nam thường gặp khó ở vòng này vì đối thủ là các đội thuộc nhóm mạnh nhất châu. So với những đội bóng như Iran, Nhật Bản hay Uzbekistan thì Indonesia rõ ràng là thử thách có độ khó thấp hơn. Dù vậy, cơ hội tăng lên không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng vào vòng trong.

Indonesia là đương kim vô địch môn bóng đá trong nhà của SEA Games. Sau nhiều năm sa sút, đội tuyển xứ vạn đảo dần vươn lên trở lại. Trong những lần đối đầu trước đây, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn luôn gặp khó trước đối thủ này. Quan trọng hơn, đây là giải đấu mà Indonesia được chơi trên sân nhà.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn "thay máu" lực lượng, thiết lập lại đội hình và lối chơi. Điểm yếu của thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi là khả năng kết thúc tình huống cũng như duy trì sự tập trung ở hàng thủ. Trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam thất bại chỉ vì bàn thua ở 1 pha bóng bất cẩn.

Indonesia có nhiều lợi thế. Dù vậy, về thực lực, đội bóng xứ vạn đảo không chiếm ưu thế rõ rệt so với đội tuyển Việt Nam. Ở SEA Games 33, khi đội tuyển này giành huy chương vàng, họ vẫn thua đội tuyển Việt Nam 0-1. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi có cơ sở để tự tin.