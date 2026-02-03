Võ sĩ MMA Trung Quốc lập kỷ lục, chỉ 5 giây đấm gục đối thủ

(VTC News) -

Video Trương Gia Bảo hạ knock-out Mirzhamol Mirsaidov trong 5 giây

Ngày 31/1/2026, sự kiện võ thuật JCK Battle City King Series 010 với các trận đấu MMA đã diễn ra đầy kịch tính tại thành phố Lữ Lương (Sơn Tây, Trung Quốc). Trong đó, võ sĩ Zhang Jiabao (Trương Gia Bảo) hạ knock-out đối thủ người Uzbekistan, Mirzhamol Mirsaidov chỉ trong vòng 5 giây, lập kỷ lục knock-out nhanh nhất lịch sử giải đấu này.

Đây là trận đấu ở hạng cân 59 kg. Ngay khi bắt đầu trận đấu, Mirzhamol Mirsaidov chủ động xông lên tung đòn. Tuy nhiên sau khi tung 1 cú đá và 1 đòn đấm, Mirzhamol Mirsaidov bị Trương Gia Bảo đánh trúng mặt rồi ngã xuống. Kế đó, võ sĩ Trung Quốc tung ra 1 loạt đòn khi Mirzhamol Mirsaidov nằm sàn.

Trương Gia Bảo giành chiến thắng trong 5 giây

Trọng tài đã xử thắng knock-out cho Trương Gia Bảo khi Mirzhamol Mirsaidov không thể đứng dậy. Theo Tapology, Trương Gia Bảo thắng bằng đòn móc trái và Hammerfists (cú đấm búa tạ). Khán giả từ sững sờ chuyển sang reo hò vang dội. Tờ Sina viết: “Võ sĩ trẻ Trương Gia Bảo đã mạnh mẽ tuyên bố sự trỗi dậy của mình bằng tốc độ và sức mạnh vượt trội”.

Đây là chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử giải JCK Battle City

Trương Gia Bảo là võ sĩ MMA trẻ tuổi người Trung Quốc. Anh đến từ từ câu lạc bộ Guo Qiang Combat Fitness Club. Theo tờ Sina, Trương Gia Bảo mới 19 tuổi. Thống kê từ Tapology cho biết đây là chiến thắng thứ 2 của Trương Gia Bảo bằng knock-out sau trận thắng Uông Bằng Phi (Pengfei Wang) vào tháng 4/2025.

Trong khi đó, tờ Sina cho biết võ sĩ Mirzhamol Mirsaidov, đối thủ của Trương Gia Bảo, sở hữu 17 danh hiệu vô địch trẻ và mới giành HCĐ tại Giải vô địch MMA châu Á, đang ở đỉnh cao phong độ.