Cao thủ gốc Việt đấm như máy, chỉ 59 giây hạ gục võ sĩ 3 lần vô địch SEA Games

(VTC News) -

Video: Viet Anh Do đánh bại Saclag trong chưa đầy 1 phút.

Viet Anh Do là cái tên đáng chú ý trong sự kiện ONE Friday Fights 140 diễn ra tối qua (30/1) tại Bangkok, Thái Lan. Võ sĩ người New Zealand gốc Việt (đăng ký thi đấu với ban tổ chức bằng cả 2 quốc tịch) so tài với Jean Claude Saclag của Philippines.

Trận đấu giữa Viet Anh Do và Jean Claude Saclag kết thúc chóng vánh sau chưa đầy một phút. Võ sĩ gốc Việt chiếm ưu thế ngay từ đầu với cú đấm rất mạnh trúng giữa mặt đối phương.

Pha ra đòn hiệu quả này khiến Saclag choáng váng. Dù vẫn đứng dậy thi đấu, anh hoàn toàn lép vế trước sức tấn công dồn dập của Viet Anh Do.

Ở lần thứ 2 đấm ngã đối thủ, Viet Anh Do rất nhanh tận dụng cơ hội để kết thúc trận đấu. Anh lao vào tung ra khoảng 20 cú đấm liên tiếp. Trọng tài quyết định can thiệp và xác nhận chiến thắng knock out kỹ thuật (TKO) cho võ sĩ gốc Việt.

Viet Anh Do thắng 2 trận liên tiếp ở ONE Friday Fights đều bằng những cú đấm knock out.

Đây là trận thắng thứ tư của Viet Anh Do trên võ đài ONE. Võ sĩ 28 tuổi chủ yếu tập luyện và thi đấu tại New Zealand. Theo hồ sơ trên Tapology, tay đấm này mới thua 1 trận MMA chuyên nghiệp (trước Nikora Lee Kingi).

Trước đó, Viet Anh Do có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp. Anh hạ gục đối thủ (knock out kỹ thuật) tới 7 lần và chỉ có 1 trận thắng nhờ tính điểm trong giai đoạn này. Mới nhất, trong cuộc tỉ thí với Ryo Hirayama tháng 11 năm ngoái, Viet Anh Do cũng áp đảo và giành chiến thắng knock out kỹ thuật ngay trong hiệp một.

Đối thủ lần này của Viet Anh Do - Saclag - cũng không phải gương mặt xa lạ đối với người hâm mộ MMA tại Việt Nam. Võ sĩ người Philippines vừa thua Quàng Văn Minh và giành huy chương đồng ở hạng cân 65 kg môn võ thuật tổng hợp tại SEA Games 33.

Tay đấm 31 tuổi có sở trường tán thủ và kickboxing. Saclag từng giành huy chương vàng World Cup, huy chương bạc ASIAD môn wushu và 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games môn kickboxing.

Khi chuyển từ võ thuật thể thao sang chuyên nghiệp, thành tích của Saclag cũng không tồi. Trước khi chạm trán Viet Anh Do, võ sĩ Philippines có 5 chiến thắng và 2 thất bại.