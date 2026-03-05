Việt Nam theo sát, bảo đảm an toàn cho 168 thuyền viên hoạt động gần Trung Đông

(VTC News) -

Chiều 5/3, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến việc có nhiều tàu và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động gần khu vực có xung đột tại Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Minh Quang)

Theo thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, hiện có 8 tàu và 168 thuyền viên Việt Nam hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế đi qua khu vực gần vùng biển có xung đột tại Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, theo đánh giá của các cơ quan chức năng trong nước, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động vận tải biển qua khu vực Trung Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn, an ninh hàng hải.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế cũng như thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu biển nước ngoài có hành trình qua khu vực, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng liên quan, các hiệp hội chủ tàu, chủ tàu Việt Nam và các công ty cung ứng thuyền viên tăng cường theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình.

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và kịp thời ứng phó với các rủi ro có thể phát sinh, nhằm bảo đảm an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế cũng như thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài có hành trình qua khu vực.

Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại khu vực Trung Đông cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình. Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel cùng các quốc gia lân cận luôn duy trì liên lạc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để chuẩn bị các phương án bảo hộ cần thiết và kịp thời trong trường hợp công dân Việt Nam gặp nguy hiểm.