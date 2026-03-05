Phó Giám đốc Công an Hải Phòng: Tấn công vào gốc các loại tội phạm, không có vùng cấm

(VTC News) -

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng trình bày chương trình hành động trước cử tri nơi ông ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 - TP Hải Phòng.

Đại tá Bùi Trung Thành ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 - TP Hải Phòng.

Tấn công vào gốc các loại tội phạm

Phát biểu trước cử tri, Đại tá Bùi Trung Thành khẳng định, trên cương vị là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, ông sẽ cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, xây dựng thành công mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đại tá Bùi Trung Thành nêu một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ông nhấn mạnh việc nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở để kịp thời phân tích, đánh giá, chủ động báo cáo, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy và chính quyền thành phố triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đại tá Bùi Trung Thành trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đại tá Bùi Trung Thành cam kết sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kéo giảm tội phạm, theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng.

“Kết hợp quyết tâm tấn công đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng TP Hải Phòng thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức”, Đại tá Bùi Trung Thành nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động từ thực hiện trách nhiệm công vụ sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”; từ mệnh lệnh, phục tùng sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”.

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, các cơ chế chính sách theo hướng đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn; cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Với vai trò là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố, Đại tá Bùi Trung Thành sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an TP Hải Phòng liêm chính, kỷ luật, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và gần dân - “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cụ thể hoá phong trào thi đua “Ba nhất” - Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, gắn với mục tiêu “Ba tốt” - An ninh trật tự tốt nhất, góp phần phát triển đất nước, thành phố tốt nhất và phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1 - TP Hải Phòng.

Gắn bó mật thiết, gần gũi với Nhân dân

Đại tá Bùi Trung Thành chia sẻ, được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là vinh dự lớn đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng, trước cử tri và Nhân dân.

Trong quá trình công tác và rèn luyện, đặc biệt qua hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, Đại tá Bùi Trung Thành khẳng định, mọi nhiệm vụ cuối cùng đều hướng tới cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, Đại tá Bùi Trung Thành không chỉ thực hiện trách nhiệm của ngành Công an, mà trước hết phải là người đại biểu của Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri vào hoạt động của Quốc hội.

Ông Thành cam kết thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong vai trò, trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, trong đó, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi với Nhân dân và cử tri, đặc biệt là Nhân dân TP Hải Phòng, để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc trong xã hội liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Từ đó, ông Thành sẽ kịp thời phản ánh trung thực, có trách nhiệm, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, giải quyết; Đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Một nhiệm vụ trong tâm nữa mà ông Bùi Trung Thành cam kết là thực hiện tốt vai trò đại biểu Quốc hội, chủ động phối hợp, giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp; đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và Thành phố, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Hải Phòng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn xây dựng thành phố Cảng công nghiệp, hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

“Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường an toàn, thuận lợi để Nhân dân thành phố yên tâm lao động, học tập, sáng tạo và được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau; Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền rà soát, hoàn thiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và tạo môi trường ổn định, an toàn cho người dân”, Đại tá Bùi Trung Thành nhấn mạnh.

Với trình độ, năng lực, tâm huyết của bản thân, Đại tá Bùi Trung Thành cam kết sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của Nhân dân và cử tri, tham gia thực hiện thật tốt 3 chức năng chính của Quốc hội là: Xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Cũng theo Đại tá Bùi Trung Thành, giai đoạn 2021-2025, kinh tế - xã hội TP Hải Phòng đạt được nhiều kết quả nổi bật, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao so với cả nước, quy mô kinh tế thành phố không ngừng được mở rộng, xếp thứ ba cả nước.

Lực lượng Công an TP Hải Phòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, an ninh, trật tự được giữ vững ổn định, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố.

Thời gian tới, TP Hải Phòng đứng trước những thời cơ và thuận lợi rất lớn từ sự quan tâm đặc biệt của Trung ương với nhiều chủ trương mang tính chiến lược, cơ chế đột phá. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Thành cam kết sẽ thực hiện tốt nhất chương trình hành động đã trình bày trước cử tri nơi ông ứng cử.