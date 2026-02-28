Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Hải Phòng

(VTC News) -

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XVI. Tại TP Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử với 33 người ứng cử. Số đại biểu được bầu là 19 người.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải An (Hải Phòng) ngày 26/2.

Trong số 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, gồm ông Lê Minh Hưng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

2 Ủy viên Trung ương Đảng gồm: Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.

1 Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng là ông Lê Trí Vũ.

4 đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tái ứng cử gồm: Ông Lã Thanh Tân - Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố; bà Nguyễn Thị Việt Nga - Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố; bà Nguyễn Thị Mai Thoa - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội và ông Nguyễn Ngọc Sơn - Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ứng cử viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1998.

Chi tiết danh sách 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Hải Phòng theo từng đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ; các phường: Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn và các xã: Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Bùi Văn Biên Phó trưởng khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Hải Phòng 2 Lê Ngọc Châu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 3 Phạm Thị Hương Chi Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu, Công an thành phố Hải Phòng 4 Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương 5 Bùi Trung Thành Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Kiến An, Phù Liễn và các xã: Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, An Lão, An Trường, An Khánh, An Quang, An Hưng, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Bùi Xuân Hải Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng 2 Trần Thị Thanh Huyền Trưởng khoa Vi sinh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 3 Lê Mạnh Hùng Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương 4 Hoàng Minh Phương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng 5 Phạm Thu Xanh Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng điều hành hệ thống các bệnh viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP; Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vịnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Ninh Giang, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Đại Sơn.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Đinh Thị Minh Châu Phó trưởng Phòng Giao dịch số 4, Kho bạc Nhà nước Khu vực III 2 Tô Đình Sơn Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 3 Lã Thanh Tân Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 4 Nguyễn Thị Mai Thoa Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ, Phó Chủ tịch Hội Đồng đội trung ương 5 Nguyễn Thị Thúy Trưởng phòng Tổ chức hành chính doanh nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Nhị Chiểu, Trần Liễu, Phạm Sư Mạnh, Bắc An Phụ và các xã: Nam An Phụ, Việt Khê.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Phạm Thúy Chinh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội 2 Vũ Phương Thảo Phó Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng 3 Nguyễn Thành Trung Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng 4 Vũ Anh Tuấn Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực III

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Lê Chân, An Biên, Hồng Bàng, Hồng An, An Dương, An Hải, An Phong và các xã: Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Nguyễn Thị Thu Huệ Diễn viên Nhà hát chèo Xứ Đông, thành phố Hải Phòng 2 Nguyễn Thị Diệu Linh Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng 3 Đôn Tuấn Phong Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội 4 Hoàng Văn Tuyên Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo 5 Lê Trí Vũ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Trần Thị Hải Hà Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng 2 Phạm Thị Huệ Phó trưởng Phòng Du lịch - Dịch vụ, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc 3 Trần Lan Phương Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 4 Vũ Văn Tiến Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên Phòng Quản lý Giá, Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Thượng Hồng, Bình Giang, Đường An, Kẻ Sặt, Cẩm Giang, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Nam Thanh Miện, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng.