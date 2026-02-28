+
++
Siêu sân bay Long Thành tăng tốc về đích, diện mạo thay đổi từng giờ
(VTC News) -
Hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng gần 3.000 thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công với mục tiêu đưa sân bay Long Thành vận hành tháng 6/2026.
Đăng Khoa
Tin mới
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
09:55 28/02/2026
Chính trị
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vẫn dừng hoạt động sản xuất
09:52 28/02/2026
Đầu Tư
Lật thuyền khi xem đua ghe ở Huế, hai mẹ con tử nạn
09:50 28/02/2026
Tin nóng
Máy bay quân sự chở tiền gặp nạn ở Bolivia, 15 người thiệt mạng
09:33 28/02/2026
Thế giới
Tình yêu không tuổi của người phụ nữ chuyển giới U70 và ông lão U90 tuổi ở Nhật
09:27 28/02/2026
Chuyện bốn phương
Danh sách 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng
09:10 28/02/2026
Chính trị
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng
09:10 28/02/2026
Bản tin 113
Ông Trump muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm thúc đẩy hòa bình Ukraine
09:08 28/02/2026
Thời sự quốc tế
Siêu đô thị thể thao 925.000 tỷ đồng của Vingroup tăng tốc
08:52 28/02/2026
VTC NEWS TV
Bất động sản mất giá vì pickleball, chủ nhà than trời
08:49 28/02/2026
Hậu trường
Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bảo vệ ngừng tim giữa siêu thị Hà Nội
08:46 28/02/2026
Tin tức
Trung Quốc công bố lộ trình 'thống trị' pin thể rắn, thương mại hóa năm 2027
08:36 28/02/2026
VTC NEWS TV
Tài nguyên trực tuyến của Roskomnadzor và Bộ Quốc phòng Nga bị hacker tấn công
08:31 28/02/2026
Thời sự quốc tế
Mỹ đưa Iran vào danh sách 'quốc gia bảo hộ giam giữ trái pháp luật'
08:19 28/02/2026
Thời sự quốc tế
Xe máy điện giá dưới 40 triệu đồng phù hợp cho di chuyển trong đô thị
08:19 28/02/2026
Xe điện
Tuyên Quang: Nghe lời người lạ trên mạng, 5 học sinh lớp 8 bỏ nhà đi làm thuê
08:16 28/02/2026
Bản tin 113
Vì sao không nên mua iPhone đời cũ hơn 14 Pro?
08:15 28/02/2026
Sản phẩm
5 ứng dụng miễn phí tốt hơn phần mềm đắt tiền
08:05 28/02/2026
Chuyển đổi số
Huawei Digital Power tối ưu điện mặt trời quy mô lớn về chuyển dịch năng lượng
08:00 28/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Công nghệ 28/2: Google Maps được gỡ hạn chế, robot nhảy múa cùng người cao tuổi
07:57 28/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Ứng cử ĐBQH khóa XVI, nữ Phó Giáo sư nhấn mạnh vai trò khoa học trước cử tri
07:37 28/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Có thể cúng rằm tháng Giêng vào ngày 13?
07:30 28/02/2026
Gia đình
Danh sách 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Tây Ninh
07:30 28/02/2026
Chính trị
Thử thách 3 giây: 90% người trẻ từng rơi vào tình huống giống bức tranh này
07:16 28/02/2026
Hỏi - Đáp
Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54m
07:14 28/02/2026
Tin nóng
Thu nhập một lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc gần 20 tỷ đồng năm 2025
07:11 28/02/2026
Bất động sản
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu DN tham gia đấu thầu cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
06:39 28/02/2026
Bản tin 113
Giá xăng dầu hôm nay 28/2: Tiếp tục đi lên
06:38 28/02/2026
Thị trường
Hạ tầng kết nối sân bay Long Thành chạy nước rút
06:30 28/02/2026
Đầu Tư
Giá vàng hôm nay 28/2: Tăng lên sát ngưỡng 5.300 USD/ounce
06:27 28/02/2026
Tin giá vàng