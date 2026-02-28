Thử thách 3 giây: 90% người trẻ từng rơi vào tình huống giống bức tranh này

(VTC News) -

Một người đàn ông tay cầm ống nhòm nhìn sang nơi khác. Bức tranh gợi nhắc một thành ngữ quen thuộc, nhưng liệu bạn có đoán đúng?

Bức minh họa mở ra khung cảnh núi non trùng điệp, xanh mướt và hùng vĩ. Ở tiền cảnh, một người đàn ông đứng vững trên một đỉnh núi, tay cầm ống nhòm hướng ánh nhìn sang ngọn núi phía xa. Trên đỉnh núi đó xuất hiện một công trình nổi bật, tạo cảm giác hấp dẫn và đáng mơ ước.

3 giây nhìn hình, bạn đoán ra được câu thành ngữ nào không?

Hình ảnh trực quan, giàu tính gợi mở khiến người xem dễ liên tưởng đến một câu thành ngữ quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Thành ngữ này thường được dùng để nói về tâm lý so sánh, chưa hài lòng với hiện tại, luôn cho rằng điều ở nơi khác tốt hơn những gì mình đang có. Đó có thể là công việc, môi trường sống hay những lựa chọn cá nhân.

Bạn đã đoán ra câu thành ngữ mà bức hình muốn gửi gắm? Hãy để lại câu trả lời phía dưới bình luận nhé!