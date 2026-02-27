Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long cháy dữ dội, 41 người thoát nạn

(VTC News) -

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 17h ngày 27/2, tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra sự cố cháy, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Hiện trường vụ cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục.

May mắn toàn bộ hành khách và thuyền viên được đưa đến nơi an toàn trước khi lửa bùng phát dữ dội.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đến động viên, hỗ trợ tối đa cho du khách.

Đám cháy được dập tắt sau đó, tàu không bị chìm, môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân.