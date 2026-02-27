Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 Champions League: Real Madrid đấu với Man City

(VTC News) -

Hôm nay (27/2), lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League mùa này đã diễn ra tại trụ sở UEFA ở Nyon (Thụy Sĩ). Theo kết quả bốc thăm, Real Madrid sẽ tiếp tục có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Man City tại vòng 1/8 Champions League, trong khi đương kim vô địch Paris Saint-Germain chạm trán Chelsea.

Real Madrid và Man City đã gặp nhau ở vòng knock-out trong 4 mùa Champions League gần nhất, đội bóng LaLiga giành chiến thắng ở 3 trong số những lần đối đầu đó. Dù đại diện Premier League có thể bốc phải Bodo/Glimt, nhưng lá thăm lại đưa họ chạm trán đối thủ quen thuộc ở vòng 1/8..

Ở các cặp đấu khác, PSG sẽ đối đầu Chelsea trong màn tái hiện trận chung kết Club World Cup mùa Hè năm ngoái, trong khi Barcelona sẽ gặp Newcastle sau khi "Chích chòe" đè bẹp Qarabag ở vòng play-off.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League

Theo kết quả bốc thăm hai đội hạt giống hàng đầu sau giai đoạn league phase là Arsenal gặp Bayer Leverkusen và Liverpool chạm trán Galatasaray.

Tottenham sẽ đối đầu Atletico Madrid, trong bối cảnh có tới 6 đại diện Premier League hướng tới mục tiêu góp mặt ở tứ kết. Ở những cặp đấu còn lại, hiện tượng tới từ Na Uy Bodo/Glimt sẽ gặp Sporting Lisbon sau khi gây sốc trước Inter Milan, còn Bayern Munich sẽ chạm trán Atalanta.

Các đội hạt giống, những đội kết thúc trong top 8 ở giai đoạn league phase, sẽ có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà. Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 10-11/3, còn lượt về được ấn định vào ngày 17-18/3.

Với thể thức phân nhánh của Champions League mùa này, con đường tiến vào bán kết và chung kết cũng đã được xác định trước.

Đội thắng trong cặp PSG vs Chelsea sẽ gặp Galatasaray hoặc Liverpool ở tứ kết; Bayern Munich có thể chờ sẵn Real Madrid hoặc Man City; Newcastle hoặc Barcelona sẽ đối đầu Atletico hoặc Tottenham, trong khi Arsenal sẽ chạm trán Bodo/Glimt hoặc Sporting nếu họ vượt qua Bayer Leverkusen.