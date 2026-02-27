Dàn 'cao thủ' huy chương quốc tế lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

(VTC News) -

Với loạt huy chương tại Olympic quốc tế và các kỳ thi khu vực, 5 học sinh, sinh viên xuất sắc được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ở lĩnh vực học tập, gây chú ý bởi bảng thành tích dày đặc tầm vóc quốc tế.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực.

Ở hạng mục học tập năm 2025, danh sách đề cử ghi nhận nhiều gương mặt đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế danh giá, góp phần khẳng định vị thế giáo dục Việt Nam trên đấu trường toàn cầu.

Nổi bật trong số đó là Lê Phan Đức Mân (SN 2007), sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2025, em giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) và được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Lê Phan Đức Mân.

Trước đó, Đức Mân đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố, đồng thời nhận nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND TP.HCM. Em cũng là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Cùng giành Huy chương Bạc IMO 2025 là Nguyễn Đình Tùng (sinh năm 2008), học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Nguyễn Đình Tùng.

Tùng từng đoạt Huy chương Vàng Kỳ thi Hình học Iran (IGO) năm 2022, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2024-2025, Huy chương Vàng Olympic Khoa học Tự nhiên năm học 2022-2023, giải Nhất kỳ thi Olympic KHTN năm học 2023–2024 và nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội. Với thành tích quốc tế liên tiếp qua các năm, em được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2025.

Ở môn Hóa học, Ngô Quang Minh (SN 2007), học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, gây ấn tượng khi giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025.

Ngô Quang Minh.

Minh từng đạt Đạt Huy chương Vàng năm học 2024 - 2025 cuộc thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; giải Nhất cấp Quốc gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024 - 2025; giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024; nhiều năm liền là học sinh xuất sắc toàn diện với điểm trung bình cao năm học 2024 - 2025 (Toán: 9,8; Văn: 9,4; Anh: 9,3; Hóa: 10,0). Với thành tích đặc biệt xuất sắc tại đấu trường quốc tế, em được trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025.

Cũng đến từ Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Nguyễn Công Vinh (SN 2007) ghi dấu ấn với Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) 2025 và Huy chương Vàng Olympic Vật lí châu Á (APhO) 2025. Ngoài ra, em đạt Huy chương Vàng kỳ thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2022–2023; Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lí Châu Âu năm 2024; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm học 2022–2023.

Nguyễn Công Vinh.

Trước đó, Vinh đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm học 2024–2025, được tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2025. Nam sinh vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Bên cạnh các gương mặt bậc THPT, danh sách đề cử còn có đại diện nhỏ tuổi là POUJAUD Lukas Trường Giang (SN 2015), học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng).

Dù mới học tiểu học, Trường Giang giành nhiều huy chương tại các kỳ thi quốc tế và khu vực như Huy chương Đồng kỳ thi IKLC năm học 2022–2023; Huy chương Bạc kỳ thi SEAMO năm học 2022–2023; Giải Khuyến Khích Toán ASMO vòng quốc gia năm học 2022–2023; Huy chương Đồng Tiếng Anh FISO vòng quốc gia năm học 2022–2023; Huy chương Đồng Toán TIMO vòng quốc gia năm học 2022–2023.

Năm học 2024-2025, nam sinh giành loạt huy chương gồm: Huy chương Bạc Tiếng Anh ASMO vòng khu vực; Huy chương Đồng Toán ASMO vòng khu vực; Huy chương Bạc Toán TIMO vòng quốc gia; Huy chương Đồng Tiếng Anh FISO vòng quốc gia; Giải Khuyến Khích Toán FISO vòng quốc gia .

POUJAUD LUKAS Lukas Trường Giang.

Em duy trì danh hiệu học sinh xuất sắc 4 năm liền từ năm học 2021–2022 đến năm học 2024–2025 và được thành phố Hải Phòng tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020–2025.

Yêu thích cờ nhanh, Giang đạt Giải Nhì Cờ nhanh Hội khỏe Phù Đổng quận Lê Chân năm học 2023–2024 và Giải Nhì Cờ nhanh Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVII.

Điểm chung của các đề cử là thành tích quốc tế ở những sân chơi có tính cạnh tranh cao bậc nhất như IMO, IChO, IPhO và các kỳ thi khu vực uy tín khác. Nhiều em được trao Huân chương Lao động và bằng khen của các bộ, ngành, địa phương.

Theo ban tổ chức, các đề cử sẽ tiếp tục trải qua vòng bình chọn trực tuyến và xét chọn của hội đồng chuyên môn để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Dù kết quả cuối cùng chưa được công bố, bảng thành tích dày đặc của 6 học sinh, sinh viên lĩnh vực học tập đã cho thấy một thế hệ trẻ Việt Nam giàu trí tuệ, bản lĩnh và tự tin bước ra đấu trường quốc tế.