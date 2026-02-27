+
++
Vụ Tập đoàn Sen Tài Thu: Vạch trần thủ đoạn dùng hàng chục tỷ đồng 'chạy án'
(VTC News) -
Sau khi Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu đưa hàng chục tỷ đồng nhờ "giúp đỡ", Nguyễn Thị Ngọc Lan mang cất giấu dưới gầm giường.
Vân Khánh
Tin mới
Đường tới sân bay Long Thành
12:46 27/02/2026
Đầu Tư
Khoảnh khắc em trai nhỏ ôm tiễn chị đi làm sau Tết gây sốt mạng xã hội
12:18 27/02/2026
Giới trẻ
Sự thật hình ảnh Afghanistan bắn hạ máy bay F-16 Pakistan
12:16 27/02/2026
Thời sự quốc tế
Pakistan tuyên bố 'hết kiên nhẫn' khi ném bom khắp Afghanistan
12:12 27/02/2026
Thời sự quốc tế
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Huế
11:54 27/02/2026
Chính trị
Bắt giữ kẻ 'cõng' 4 tiền án đi cướp vàng của người phụ nữ ở Đà Nẵng
11:46 27/02/2026
Bản tin 113
Nữ MC 'độc thân đắt giá nhất VTV' làm lễ ăn hỏi với cầu thủ nổi tiếng
11:35 27/02/2026
Sao Việt
Lần đầu đấu giá tên miền hiếm 2 ký tự quốc gia ‘.vn’
11:34 27/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Vinfast Minio Green và EC Van: Cặp đôi xe điện mini thực dụng
11:16 27/02/2026
Trải nghiệm
Sau lì xì 5 triệu đồng, Honda ICON e: giảm giá mạnh đầu năm 2026
11:14 27/02/2026
Thị trường
Nguồn cung nhà ở xã hội TP.HCM tăng, người thu nhập thấp vẫn khó mua?
11:12 27/02/2026
Bất động sản
Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách ở Lạng Sơn khiến 1 người chết, 5 người bị thương
11:09 27/02/2026
Tin nóng
Nhóm thanh thiếu niên mang dao, côn ‘diễu phố’ quay clip đăng TikTok
11:04 27/02/2026
Bản tin 113
Khai hội Xuân Ngọa Vân 2026: Hành hương về 'Thánh địa' Trúc Lâm
11:00 27/02/2026
Văn hóa - Giải trí
Sau clip người dân gửi VNeTraffic, tài xế đi ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng
10:56 27/02/2026
Tin nóng
Doanh nghiệp Việt tăng tốc bằng nội lực
10:48 27/02/2026
Bất động sản
Giá mềm, nhỏ gọn, linh hoạt: VinFast VF 3 giúp chủ xe không ngại lên đời 4 bánh
10:46 27/02/2026
Trải nghiệm
Những người chọn đi trước: Thế hệ cư dân đầu tiên đặt nền móng cho Ocean City
10:39 27/02/2026
Bất động sản
Bị đánh liệt thân suýt giải nghệ, cao thủ khu ổ chuột chờ 11 năm để 'báo thù'
10:39 27/02/2026
Võ Thuật
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Hà Nội
10:38 27/02/2026
Chính trị
Thủ tướng: Thể chế phải đi trước dẫn đường, tháo gỡ các điểm nghẽn
10:35 27/02/2026
Tin nóng
Dân mạng cười bò với 2 chàng Tây rủ nhau vào quán cà phê 'luyện' tiếng Việt
10:33 27/02/2026
Giới trẻ
Trai gái làng gốm ở Hà Nội ngụp lặn săn ‘lộc vịt’ đầu xuân
10:28 27/02/2026
Đời sống
Đánh mẹ gãy tay trong đêm mùng 3 Tết, nam thanh niên bị công an mời làm việc
10:19 27/02/2026
Tin nóng
Nam đạo diễn duy nhất có 5 phim Tết vào top doanh thu cao nhất Việt Nam
09:35 27/02/2026
Sao Việt
Pakistan tuyên bố 'chiến tranh công khai' với Afghanistan
09:21 27/02/2026
Thời sự quốc tế
Tại nạn thảm khốc giữa 2 xe khách ở Lạng Sơn, 6 người thương vong
09:11 27/02/2026
Tin nóng
Tại sao người Hàn Quốc ăn cay mà da vẫn đẹp?
09:00 27/02/2026
Chuyện bốn phương
Vị bác sĩ là 'cơ trưởng' cầm lái Robot và khát vọng hồi sinh những cuộc đời
08:41 27/02/2026
Tin tức
Vụ chìm tàu 6 người chết trên hồ Thác Bà: Bắt giam lái tàu chở đá
08:41 27/02/2026
Bản tin 113