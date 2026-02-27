Khai hội Xuân Ngọa Vân 2026: Hành hương về 'Thánh địa' Trúc Lâm

(VTC News) -

Ngọa Vân – Điểm hành hương mùa xuân 2026

Mùa xuân 2026, xu hướng du xuân có chiều sâu ngày càng rõ nét. Khi nhiều điểm lễ hội trở nên đông đúc, nhiều gia đình, đặc biệt từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, lựa chọn hành hương về Ngọa Vân để tìm kiếm sự tĩnh tại.

Ông Mai Vũ Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phát biểu khai hội.

Vị thế của Ngọa Vân càng được khẳng định khi Am - Chùa Ngọa Vân chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nằm trong quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc vào tháng 7/2025.

Biểu tượng thiêng liêng tại đây chính là Phật Hoàng Tháp – nơi lưu giữ xá lị của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngay tại vị trí Ngài tu tập những ngày cuối đời và an nhiên nhập niết bàn.

Chính tại đây, Phật Hoàng đã đặt nền móng cho Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc. Giữa không gian mây ngàn, bảo tháp cổ kính cùng những tượng voi, ngựa đá rêu phong sừng sững như những chứng nhân cho tinh thần “Nhập thế”: Đạo không rời Đời, tu hành gắn liền với lòng yêu nước và trách nhiệm cộng đồng.

Hành trình về Ngọa Vân, vì thế, không đơn thuần là vãn cảnh, mà là dịp để mỗi người lắng lại, chiêm nghiệm công đức tiền nhân và khởi đầu năm mới Bính Ngọ trong sự bình an, thành kính trọn vẹn.

Rộn ràng sắc xuân trong ngày khai hội

Sự kiện do Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Chính quyền tỉnh Quảng Ninh và Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử phối hợp tổ chức, đánh dấu sự khởi đầu cho mùa hành hương về miền di sản linh thiêng vùng Đông Bắc.

Lễ khai hội năm nay được tổ chức quy mô với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức gióng trống khai hội và lễ cầu Quốc thái Dân an, gửi gắm ước nguyện về một năm Bính Ngọ mưa thuận gió hòa, đất nước thịnh vượng và mọi gia đình được bình an.

Hội xuân Ngọa Vân có nhiều hoạt động đặc sắc.

Không chỉ dừng lại ở phần lễ, phần hội cũng mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Du khách được đắm mình trong không gian nghệ thuật với màn múa lân – sư – rồng rộn rã, những bài hợp xướng hào hùng như “Ngọa Vân Ca”, cùng các tiết mục ngâm thơ, biểu diễn ca nhạc mang đậm bản sắc dân tộc. Tất cả tạo nên một bức tranh xuân sống động, vừa linh thiêng, vừa gần gũi, xóa nhòa khoảng cách giữa đạo và đời.

Nghi thức “Tiền nhất nhật” – Nét độc đáo của văn hóa tâm linh

Một điểm đặc biệt khiến Lễ hội Xuân Ngọa Vân khác biệt so với nhiều lễ hội khác chính là thời điểm khai hội: Mùng 9 tháng Giêng. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa và Ban tổ chức, đây là nghi thức mang tên “Tiền nhất nhật” (đi trước một ngày).

Việc chọn ngày mùng 9 thay vì mùng 10 (ngày khai hội Yên Tử truyền thống) mang hàm ý sâu sắc về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Trước khi bước vào mùa lễ hội lớn của cả vùng non thiêng Yên Tử, nhân dân và Phật tử dâng lễ tại Ngọa Vân như một lời “thưa gửi”, xin phép Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng các bậc tiền nhân. Trình tự lễ nghi này không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn tạo nên chiều sâu tâm linh cho hành trình du xuân, giúp lời nguyện cầu đầu năm của du khách thêm phần thành kính và trọn vẹn.

Tìm về sự tĩnh tại giữa thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất Phật

Không chỉ là di tích, Ngọa Vân xuân 2026 hiện lên như một "di sản sống" giữa bạt ngàn mây trắng và núi rừng hùng vĩ. Tại khu vực Nhà Trúc, hoạt động Thiền trà và nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trẻ và các gia đình.

Ngọa Vân có nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2026 không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa - tín ngưỡng, mà còn là lời mời gọi trở về cội nguồn tinh thần dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, hành trình về Ngọa Vân đầu xuân như một nhịp dừng cần thiết, để mỗi người con Việt được tiếp thêm sức mạnh từ hào khí Đông A và trí tuệ Trúc Lâm, sẵn sàng cho một năm mới Bính Ngọ hanh thông và rực rỡ.