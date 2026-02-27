Bị đánh liệt thân suýt giải nghệ, cao thủ khu ổ chuột chờ 11 năm để 'báo thù'

(VTC News) -

Video: Charles Oliveira thua knock out trước Max Holloway vào năm 2015. (Nguồn: UFC)

Ngày 7/3 tới tại Las Vegas, Charles Oliveira (thành tích 36 thắng, 11 thua) sẽ bảo vệ danh hiệu BMF trước Holloway (thành tích 27 thắng, 8 thua) trong trận đấu chính của UFC 326. Cuộc tái đấu không chỉ là màn tranh đai danh giá mà còn là sự kiện khép lại câu chuyện dang dở kéo dài suốt hơn 10 năm.

Hơn một thập kỷ trước, Charles Oliveira - võ sĩ có biệt danh "Do Bronx", nghĩa là "đến từ khu ổ chuột" - từng rời lồng bát giác trong tình trạng hoảng loạn, không thể cử động nửa thân trái và tin rằng sự nghiệp võ thuật của mình đã hoàn toàn chấm dứt. Giờ đây, anh chuẩn bị trở lại để đối đầu chính người từng gây ra ký ức kinh hoàng ấy - Max Holloway.

Thất bại để đời

Hai võ sĩ lần đầu chạm trán vào tháng 8 năm 2015 ở hạng lông, khi cả Holloway lẫn Oliveira đều còn rất trẻ. Trận đấu kết thúc chỉ sau 99 giây. Mặc dù Oliveira vẫn đứng dậy được, anh liên tục ôm cổ và vai trái sau một pha vật ngã, ra hiệu không thể tiếp tục trận đấu.

Ngay sau tiếng chuông khai cuộc, cả hai võ sĩ nhanh chóng lao vào trao đổi đòn. Oliveira chủ động tung các cú đá mạnh, trong khi Holloway liên tục đánh vào phần thân nhằm làm suy yếu thể lực đối thủ.

Sau đó, Oliveira thực hiện một pha vật ngã để dồn đối thủ xuống sàn. Tuy nhiên, Holloway nhanh chóng thoát ra và đứng dậy, buộc trận đấu quay lại thế đánh đứng.

Trận tranh đai BMF đầy kịch tính giữa Max Holloway và Charles Oliveira sẽ là tâm điểm của UFC 326. (Nguồn: UFC)

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra chỉ sau khoảng 1 phút 39 giây của hiệp 1.

Oliveira bất ngờ tỏ ra đau đớn. Anh đưa tay giữ vai trái, lùi về phía lồng sắt rồi ngã xuống sàn đấu. Nhận thấy võ sĩ người Brazil không thể tiếp tục, trọng tài Herb Dean lập tức cho dừng trận đấu.

Điều đáng chú ý là không có cú đấm hay cú đá rõ ràng nào của đối thủ gây ra chấn thương. Chấn thương dường như xảy ra khi Oliveira tiếp đất.

Nhận thấy đối thủ gặp vấn đề, Holloway tiến lại tung thêm vài cú đánh khi Oliveira đang ở dưới sàn. Trọng tài lập tức can thiệp và cho dừng trận đấu, xử thắng cho Holloway vì đối thủ chấn thương không thể tiếp tục.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, võ sĩ người Brazil được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra. Tom Wright - Giám đốc điều hành UFC tại Canada - cho biết: "Oliveira đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Cậu ấy vẫn tỉnh táo và có thể cử động tay chân bình thường".

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Max Holloway gửi lời động viên đến đối thủ: “Mọi người hãy cầu nguyện cho Charles. Đây là công việc của chúng tôi, và tôi mong cậu ấy sẽ ổn".

"Báo thù" sau 11 năm?

Thời điểm đó, chấn thương của võ sĩ người Brazil được cho là rách thực quản. Tuy nhiên, chính Oliveira mới đây đã tiết lộ sự thật đáng sợ hơn nhiều.

“Có người nói tôi suýt bị liệt sau chấn thương đó. Thực tế lúc ấy tôi gần như không thể cử động nửa người bên trái. Không phải chuyện đùa đâu. Trong xe cứu thương, các nhân viên y tế truyền dịch cho tôi nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì, vì phần trái cơ thể đã mất cảm giác", Oliveira kể lại.

Trong cuộc phỏng vấn với MMA Fighting, HLV Diego Lima cho biết dù khi đó chưa trực tiếp dẫn dắt Charles Oliveira, ông vẫn có mặt tại sự kiện với tư cách huấn luyện viên của một võ sĩ khác. Theo HLV Lima, chấn thương của Oliveira khi ấy gây khó hiểu ngay từ thời điểm xảy ra và cho đến nhiều năm sau vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng, bởi không ai nhìn thấy cú đánh hay tình huống cụ thể nào dẫn đến chấn thương nghiêm trọng đó.

“Mọi chuyện thực sự rất kỳ lạ. Nó xảy ra theo cách khó tin đến mức cho tới hôm nay vẫn không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra. Bệnh viện thậm chí không cho phép cậu ấy rời đi hay trở về Brazil vì các bác sĩ không xác định được vấn đề, trong khi Oliveira lúc đó gần như bị liệt. Đó là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng mà đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân", HLV Lima chia sẻ.

Danh hiệu BMF là một chiếc đai độc nhất vô nhị trong UFC. (Nguồn: UFC)

Với Oliveira, đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất sự nghiệp.“Khi ấy, tôi thực sự nghĩ sự nghiệp của mình đã kết thúc”, anh thừa nhận.

Sau thất bại trước Holloway, Oliveira trải qua giai đoạn bị nghi ngờ. Anh nhiều lần bị chỉ trích thiếu ý chí khi gặp nghịch cảnh trong lồng đấu. Thế nhưng, võ sĩ mang biệt danh “Do Bronx” đã viết lại câu chuyện của mình theo cách ngoạn mục.

Anh đổi lên hạng nhẹ và tạo nên chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả 3 trận tranh đai vô địch liên tiếp. Võ sĩ người Brazil hạ hàng loạt đối thủ hàng đầu và trở thành một trong những tay siết khóa nguy hiểm nhất lịch sử giải đấu. Nếu trước đây Oliveira bị cho là dễ bỏ cuộc, thì hiện tại anh lại nổi tiếng vì sẵn sàng lao vào những tình huống nguy hiểm nhất để kết liễu đối thủ.

Trong khi đó, đối thủ Max Holloway cũng trở thành huyền thoại của UFC. Võ sĩ này hiện giữ danh hiệu BMF và làm nên lịch sử khi bảo vệ thành công chiếc đai đặc biệt này trước Dustin Poirier tại New Orleans hồi tháng 7 năm ngoái. Vô địch BMF là danh hiệu danh dự đặc biệt trong UFC, đại diện cho võ sĩ "lì lợm", dũng cảm và có lối đánh cống hiến nhất, không nhất thiết phải là nhà vô địch theo hạng cân.

Dù vậy, trận đấu năm 2015 vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Holloway từng cho rằng không có bằng chứng rõ ràng về chấn thương của đối thủ, còn phía Oliveira khẳng định đó là biến cố suýt khiến anh tàn phế. Chính điều đó khiến cuộc tái đấu giành đai BMF tại UFC 326 mang ý nghĩa vượt xa một trận tranh đai thông thường.