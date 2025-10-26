Cao thủ muay Thái chọc mắt nhà vô địch UFC, trọng tài ra quyết định chưa từng có

(VTC News) -

Tối 25/10 (giờ địa phương), tại Etihad Arena (Abu Dhabi, UAE), trận tranh đai hạng nặng giữa nhà vô địch người Anh Tom Aspinall và võ sĩ người Pháp Ciryl Gane kết thúc trong sự thất vọng của người hâm mộ. Không có người chiến thắng trong màn tỷ thí này, do trọng tài buộc phải ra quyết định "no contest" (trận đấu không có kết quả) ngay trong hiệp 1.

Aspinall và Gane đều nhập cuộc hứng khởi, tạo nên màn so tài hấp dẫn. Aspinall được đánh giá cao hơn nhưng Gane cho thấy kỹ thuật của anh khắc chế được đối thủ.

Dẫu vậy, trận đấu buộc phải tạm dừng ở mốc 4 phút 35 giây của hiệp đầu khi Gane - không rõ vô tình hay cố ý - chọc cả hai mắt đối thủ. Sau khi trọng tài cho phép nghỉ 5 phút, Aspinall không thể nhìn bằng mắt phải, và ở mốc 4 phút 09 giây của quãng dừng, trận đấu chính thức bị hủy kết quả.

Aspinall bị đối thủ chọc mắt

Đây là lần đầu Aspinall bảo vệ đai vô địch hạng nặng chính thức. Anh thất vọng nói trong lồng: “Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể nhìn thấy gì cả. Thật tệ. Trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi".

Gane quỳ xuống, cũng tỏ rõ sự thất vọng khi nghe công bố chính thức: “Tôi rất xin lỗi. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi”.

Trọng tài Jason Herzog cho phép nghỉ 5 phút để hồi phục, nhưng khi Aspinall nói rằng anh vẫn không thể nhìn thấy, trận đấu buộc phải dừng lại. Sau đó, nhà vô địch được đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra.

Aspinall không thể thi đấu tiếp sau khi bị chọc vào mắt

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử UFC một trận tranh đai kết thúc bằng “no contest” vì lỗi vô ý. Trong lịch sử UFC, trận tranh đai duy nhất khác từng bị xử “no contest” là giữa Jon Jones và Daniel Cormier năm 2017. Khi đó, Jones thắng bằng knock-out kỹ thuật tại UFC 214 ở Anaheim, nhưng kết quả bị hủy do Jones dương tính với chất cấm trước trận.

Trước khi sự cố xảy ra, Aspinall khởi đầu nhanh với nhiều cú đòn nặng, trong khi Gane – nổi tiếng với khả năng di chuyển linh hoạt – vẫn bình tĩnh phản công và chiếm trung tâm lồng bát giác. Võ sĩ người Pháp dùng jab chính xác khiến Aspinall chảy máu và chống đỡ thành công pha vật của đối thủ giữa hiệp. Trong phút cuối, Gane vẫn chiếm ưu thế cho tới pha chọc mắt định mệnh.

Ciryl Gane sẽ có trận tái đấu với Aspinall

Theo ESPN, UFC gần như chắc chắn sẽ tổ chức ngay trận tái đấu giữa Aspinall và Gane. Hạng nặng hiện đang thiếu hụt các ứng viên đủ tầm, nhất là sau khi Jon Jones – nhà vô địch tuyệt đối – tuyên bố giải nghệ sau thời gian dài không thi đấu. Aspinall trước đó từng thể hiện sự thống trị của mình khi đoạt và bảo vệ thành công đai tạm thời trong năm 2024, đồng thời đánh bại ba trong số bốn võ sĩ hàng đầu của hạng cân.

Tom Aspinall (1993) là võ sĩ MMA chuyên nghiệp người Anh, đang là nhà vô địch hạng nặng UFC. Tính đến ngày 1/7/2025, anh đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng pound-for-pound nam của UFC.

Aspinall nổi tiếng với khả năng kết thúc trận đấu nhanh chóng — anh đã thắng 6 trong số 8 trận thắng tại UFC ngay trong nửa đầu hiệp 1, và đang nắm giữ kỷ lục UFC về thời gian trung bình mỗi trận ngắn nhất, chỉ 2 phút 2 giây.

Ciryl Gane (1990) là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp, diễn viên và cựu võ sĩ Muay Thái người Pháp. Anh từng là nhà vô địch tạm thời hạng nặng UFC. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2014, Gane trước đây cũng từng thi đấu cho TKO Major League MMA, nơi anh giữ danh hiệu vô địch hạng nặng.