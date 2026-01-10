Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố.
Theo tìm hiểu, các cây quất gỗ lũa cỡ nhỏ có giá từ 5–10 triệu đồng. Những cây có dáng thế đẹp, gỗ lớn, quả đều thường được chào bán ở mức 50–60 triệu đồng, thậm chí cao hơn với các tác phẩm đặc biệt.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, nhiều cây quất gỗ lũa đã được khách hàng đặt mua trước.
Để tăng tính thẩm mỹ và giá trị cho cây, các chủ vườn còn tỉ mỉ lót từng mảng cỏ trang trí phần gốc chậu.
Người dân tất bật chăm sóc, vận chuyển quất.