Mục sở thị quất 'nhà giàu' giá chục triệu đồng sẵn sàng xuống phố.

Lý giải việc quất gỗ lũa có giá cao hơn quất truyền thống, chủ vườn cho biết, để hoàn thiện một cây quất gỗ lũa phải mất nhiều năm. Gỗ lũa được tuyển chọn, xử lý chống mối mọt, sau đó tạo dáng phù hợp. Việc ghép quất lên gỗ đòi hỏi kỹ thuật cao để cây sinh trưởng ổn định, cho quả đều, đẹp đúng dịp Tết.