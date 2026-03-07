Loạt địa điểm của Mỹ - Israel thành 'đống tro tàn' sau đòn đáp trả của Iran

(VTC News) -

Tên lửa Iran đánh trúng căn cứ Mỹ ở Bahrain. (Video: RT)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công ít nhất 27 căn cứ ở Trung Đông nơi quân đội Mỹ đóng quân, các cơ sở quân sự của Israel ở Tel Aviv và khu vực khác của Israel. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông tin, Iran phóng 500 tên lửa và 2.000 máy bay không người lái trong 4 ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Cho đến nay, Iran cũng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào 9 quốc gia trong khu vực, bao gồm Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Một máy bay không người lái của Iran còn tấn công đường băng căn cứ quân sự của Anh ở Síp.

Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Beit Shemesh miền Trung Israel cũng khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Ít nhất 40 tòa nhà ở Tel Aviv bị hư hại trong ngày thứ 2 của cuộc xung đột.

Quân đội Israel cho biết tên lửa của Iran bắn trúng khu vực trung tâm Israel. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tài chính Israel ước tính tổng thiệt hại của nền kinh tế nước này trong xung đột với Iran có thể lên tới gần 3 tỷ USD chỉ trong 1 tuần.

Trong khi đó, quân đội Mỹ xác nhận số thiệt mạng trong cuộc xung đột tăng lên 6 người, sau khi hai thi thể được tìm thấy tại một cơ sở khu vực bị Iran tấn công và 18 binh sỹ khác bị thương. Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng An ninh tối cao Iran Ali Larijani cho biết có hơn 500 binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng.

"Giờ đây ông ấy (Tổng thống Donald Trump) phải tính toán với hơn 500 binh sỹ Mỹ thiệt mạng chỉ trong vài ngày qua, liệu nước Mỹ vẫn là ưu tiên hàng đầu hay Israel", ông Larijani viết và cảnh báo rằng "câu chuyện sẽ tiếp diễn".

Cột khói đen lớn bốc lên từ căn cứ đồn trú Mỹ, một trong số đó dường như bắt nguồn từ kho chứa nhiên liệu. (Ảnh: MizarVision)

Theo phân tích của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, thiệt hại lớn nhất của lực lượng Mỹ trong 4 ngày đầu xung đột là hệ thống ra đa cảnh báo sớm AN/FPS-132 trị giá 1,1 tỷ USD đặt tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Tài sản này bị tên lửa Iran đánh trúng và phá hủy ngay trong ngày đầu.

Tài sản lớn thứ hai Mỹ bị mất là ra đa AN/TPY-2, thành phần trong hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối THAAD đặt tại thành phố Al-Ruwais của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Trong 4 ngày đó, Mỹ cũng bị cho mất 3 tiêm kích F-15E Strike Eagles tại Kuwait, tổng giá trị khoảng 282 triệu USD. Mỹ thông báo 3 chiến đấu cơ này bị phòng không Kuwait bắn nhầm.

Hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn tên lửa Iran.

Trong khi đó, tổng thiệt hại về vũ khí và khí tài của lực lượng Mỹ trong 4 ngày xung đột với Iran lên tới 1,902 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí vận hành bộ máy chiến tranh, đặc biệt là chi phí phóng tên lửa đánh chặn đắt đỏ từ các tổ hợp phòng không hiện đại như Patriot, THAAD...

Theo bà Elaine McCusker, cựu quan chức ngân sách cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ hiện làm việc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, trước khi chiến dịch bắt đầu, Mỹ chi 630 triệu USD để dàn quân, chủ yếu là chi phí vận hành hàng chục tàu chiến và hơn 100 phi cơ tới Trung Đông.