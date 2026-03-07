Giá xăng dầu hôm nay 7/3: Căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu tiếp tục tăng sốc

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh do leo thang xung đột Trung Đông, nguồn cung qua eo biển Hormuz gián đoạn, đẩy giá dầu thế giới lên mức cao nhất nhiều năm.

Theo Reuters, giá xăng dầu hôm nay trên thế giới hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ giai đoạn biến động dữ dội của đại dịch COVID-19 năm 2020, khi xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển và xuất khẩu năng lượng qua Strait of Hormuz, tuyến hàng hải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới gần như bị đình trệ.

Theo cuộc phỏng vấn đăng tải trên Financial Times, Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho biết ông dự báo tất cả các nhà sản xuất năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh có thể phải ngừng xuất khẩu trong vài tuần tới, một kịch bản có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng.

Đà tăng mạnh của giá dầu bắt đầu sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tuần trước, khiến Tehran ngăn chặn tàu chở dầu đi qua Strait of Hormuz.

Thông thường, lượng dầu tương đương khoảng 20% nhu cầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường biển này mỗi ngày. Việc eo biển gần như bị phong tỏa trong 7 ngày đồng nghĩa khoảng 140 triệu thùng dầu, tương đương 1,4 ngày nhu cầu dầu của thế giới đã không thể tiếp cận thị trường.

Xung đột cũng lan rộng sang nhiều khu vực sản xuất năng lượng trọng điểm tại Trung Đông, làm gián đoạn hoạt động khai thác và buộc một số nhà máy lọc dầu cũng như cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phải đóng cửa.

Giá dầu hôm nay. (Ảnh minh hoạ)

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại UBS, nhận định, ngày nào Strait of Hormuz còn bị phong tỏa, giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng. Theo ông, thị trường trước đó cho rằng Donald Trump có thể sớm giảm căng thẳng vì không muốn giá dầu leo thang, nhưng khi tình trạng này kéo dài, rủi ro đối với nguồn cung ngày càng rõ rệt.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quá lo ngại việc giá xăng tại Mỹ tăng do xung đột, cho rằng nếu giá tăng thì “cứ để tăng”, bởi ưu tiên của ông hiện nay là chiến dịch quân sự.

Trước đó, nhằm giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung khiến nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á phải cắt giảm công suất, Bộ Tài chính Mỹ cấp miễn trừ cho một số doanh nghiệp mua dầu Nga đang bị trừng phạt nhưng lưu trữ trên tàu, đầu tiên là các nhà máy của Ấn Độ. Sau đó các doanh nghiệp này mua hàng triệu thùng dầu thô của Nga, đảo ngược nhiều tháng phải dừng nhập khẩu do sức ép.

Công ty theo dõi vận tải biển Kpler ước tính hiện có khoảng 30 triệu thùng dầu Nga đang được chứa trên các tàu tại Indian Ocean, Arabian Sea và Singapore Strait, bao gồm cả lượng dầu đang được lưu trữ nổi ngoài khơi.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 5/3, giá xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng/lít, không cao hơn 21.449 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, không cao hơn 22.340 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 3.758 đồng/lít, không cao hơn 23.037 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít, không cao hơn 26.601 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.807 đồng/kg, không cao hơn 17.496 đồng/kg.