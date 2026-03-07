Nhiều cây xăng từ chối bán cho người mua bằng can, thùng phuy

(VTC News) -

Ông Đỗ Duy Toản - Trạm trưởng Trạm xăng dầu số 1, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội - cho biết: "Trong ngày 6/3, có nhiều người dân mang can loại 20 lít, loại 5 lít, có người mang cả thùng phuy ra mua xăng, dầu nhưng chúng tôi đều từ chối và giải thích cho người dân hiểu rằng việc mua xăng vào can, thùng phuy vừa không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ vì đó không phải là dụng cụ, thiết bị chứa xăng chuyên dụng vừa bị hao hụt theo thời gian. Sau khi được giải thích, người dân đã hiểu và vui vẻ mang can, thùng phuy không ra về”.

Ông Toản cũng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Mipec là không để thị trường thiếu xăng dầu trong mọi tình huống. Vì thế người dân không nên hoang mang lo thiếu xăng dầu để đi mua tích trữ. Nếu không có vật dụng đảm bảo lưu trữ, xăng rất dễ bay hơi, gây hao hụt. Vì thế, người tiêu dùng không nên tính toán theo kiểu mua xăng về đổ dần, để nếu giá xăng tăng thì sẽ tiết kiệm được chi phí. "Đó là suy tính sai lầm", ông Toản nhấn mạnh.

“Mipec cũng điều hẳn 1 xe téc chuyên dụng cung ứng xăng với số lượng khoảng 25m³, sẵn sàng cung ứng cho cây xăng nên người dân hoàn toàn yên tâm”, ông Toản nói thêm.

Người dân mang can đến mua xăng nhưng bị nhân viên trạm xăng dầu Mipec từ chối. (Ảnh: Phạm Duy).

Theo ghi nhận tại nhiều địa điểm, lượng người dân đến đổ xăng tuy đông nhưng không có hiện tượng cây xăng bán nhỏ giọt nên ai cũng được phục vụ đúng nhu cầu. Bên cạnh đó, nhiều xe téc chứa đầy xăng chờ, sẵn sàng cung ứng cho bồn xăng.

“Khi được nhân viên cây xăng tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cũng như khẳng định không thiếu nguồn cung xăng dầu nên tôi cũng yên tâm, không có ý định mua nhiều về rồi cất ở nhà dùng dần nữa”, một người dân vui vẻ nói.

Tương tự, một nhân viên của cây xăng thuộc Công ty cổ phần xăng dầu Housinco2, khẳng định: “Chúng tôi đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu cho người tiêu dùng. Vì thế người dân không nên mang can hay thùng phuy đến mua xăng, gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn".

Không lo thiếu nguồn cung xăng dầu

Trước sự lo lắng của người dân về tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, trả lời báo chí chiều tối 6/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 23/NQ-CP, Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao với mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm ổn định thị trường trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định không thiếu nguồn cung xăng dầu.

Trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng “kích hoạt” các kịch bản ứng phó, tập trung vào 3 trụ cột chính:

Thứ nhất là đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu, vì đây là “mạch máu” của nền kinh tế.

Thứ hai là giám sát thị trường và điều tiết cung cầu hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao do rủi ro vận tải, có thể có hiện tượng găm hàng, đầu cơ.

Thứ ba là chú trọng cảnh báo sớm và phản ứng linh hoạt trong chuỗi cung ứng, Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài để cập nhật liên tục biến động thị trường, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động thay đổi lộ trình vận chuyển hoặc phương thức thanh toán.

Đồng thời, Bộ đã có cơ chế phối hợp liên ngành linh hoạt, chặt chẽ, như phối hợp với Bộ Tài chính để điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước.

“Đặc biệt, gần đây Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, trong đó không chỉ là nguồn cung xăng dầu mà còn các loại hình năng lượng khác. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Tổ công tác này thì Bộ sẽ có báo cáo nhanh, hàng ngày tới Tổ công tác để phục vụ cho công tác điều hành trong bối cảnh rất phức tạp như hiện nay”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 5/3 vừa qua thị trường đã chứng kiến sự tăng giá mạnh của các mặt hàng xăng dầu và cũng đã có những khó khăn, áp lực ảnh hưởng từ tình hình thế giới.

“Tuy nhiên, xăng dầu là “mạch máu” của nền kinh tế. Do đó, để tránh đứt gãy nguồn cung do rủi ro vận tải quốc tế, cần phải đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, không phụ thuộc quá lớn vào một khu vực địa lý.

Chúng tôi cũng đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu mối tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn với các đối tác tại Đông Nam Á, Australia và Mỹ để bù đắp nếu tuyến đường qua Trung Đông bị gián đoạn.

Đồng thời, các doanh nghiệp đầu mối phải duy trì nghiêm túc mức dự trữ lưu thông theo quy định, sẵn sàng ứng phó trong tình huống nguồn cung thế giới bị thắt chặt. Bên cạnh đó, giữ ổn định sản xuất trong nước, các nhà máy ưu tiên điều tiết nguồn hàng cho thị trường nội địa”, Thứ trưởng Tân nói.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá.

Với mặt hàng xăng dầu, LPG, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung; chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.