Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

(VTC News) -

Tối 6/3, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến phố Nguyễn Chánh.

Hiện trường vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (TP Hà Nội) tối 6/3 khiến nhiều phương tiện hư hỏng. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn và phát hiện người này vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Sau đó, tài xế được đưa đến bệnh viện để tiếp tục kiểm tra chất ma túy.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 18h45 cùng ngày, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.98 do một người đàn ông điều khiển di chuyển theo hướng từ đường Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực trước tòa nhà B10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe bất ngờ va chạm với một taxi đang di chuyển trên đường.

Sau cú va chạm ban đầu, chiếc ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông liên tiếp vào nhiều phương tiện khác đang tham gia giao thông.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều ô tô và xe máy bị hư hỏng, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.