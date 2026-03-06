Bà Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII nhằm kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và chức danh Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cùng 88/125 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và bầu Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Kết quả, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã thống nhất bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chúc mừng tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. (Ảnh: Thu Hà)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước phong trào phụ nữ và sự kỳ vọng của hội viên phụ nữ trên khắp cả nước.

Bà khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu và giữ vững các nguyên tắc của Đảng để tiếp nối những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo Hội trước đây đã dày công vun đắp.

Theo tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trong thời gian tới, Trung ương Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhằm phát huy vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh là triển khai hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng chia tay bà Nguyễn Thị Tuyến, nguyên Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, sau khi bà được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tới tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy, người đã nhận được sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như sự tín nhiệm rất cao của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Nhìn lại thời gian công tác tại Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết dù khoảng thời gian không quá dài nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm và những dấu ấn quan trọng, đặc biệt là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo các kết luận của Trung ương.

Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm công tác phong phú, tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy sẽ tiếp tục dẫn dắt phong trào phụ nữ cả nước vượt qua những thách thức mới. Đồng thời, bà kỳ vọng Trung ương Hội sẽ chuẩn bị tốt cho Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, sửa đổi điều lệ Hội phù hợp với quy định mới của Đảng và tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.