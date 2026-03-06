Chịu áp lực bán, VN-Index giảm hơn 40 điểm

(VTC News) -

Chốt phiên, chỉ số VN-Index giảm 40,67 điểm, tương đương 2,25%, xuống còn 1.767,84 điểm. Thanh khoản thị trường đạt hơn 1,03 tỷ cổ phiếu, với giá trị giao dịch 33.652,7 tỷ đồng, giảm gần 9% về khối lượng và 5% về giá trị so với phiên trước.

Rổ VN30 kết phiên chỉ có 3 mã tăng điểm, điểm danh DGC (+2,96%), VPL (+1,59%), SHB (+0,98%). Trong khi đó ở chiều ngược lại, loạt Bluechips khác “cắm đầu” đè giá. Sức ép điều chỉnh tiếp tục diễn ra mạnh ở những mã đã có mức tăng tốt trước đó. GVR bị bán sàn trong khi GAS giảm mạnh tương đương hôm qua (-6,35%).

Các cổ phiếu nhóm họ nhà Vin cũng giảm mạnh. VIC giảm hơn 5%, VRE giảm 2,78%.

Ở nhóm ngân hàng, BID, CTG cùng với VCB giảm trên 1%.

Ngoài ra, SSI chịu áp lực bán mạnh, đưa thị giá giảm gần 6%. Còn FPT về gần ngưỡng 80.000 đồng/cổ phiếu sau phiên giảm 3,3% hôm nay. SSI, FPT và HPG là 3 mã có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường phiên cuối tuần này.

Chứng khoán mất hơn 40 điểm. (Ảnh minh hoạ).

Đóng cửa, sàn HNX có 48 mã tăng và 104 mã giảm, HNX-Index giảm 3,95 điểm (-1,53%), xuống 253,64 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 105,2 triệu đơn vị, giá trị 2.493,3 tỷ đồng.

Cặp đôi cổ phiếu lớn ngành chứng khoán giảm mạnh, với SHS -6,6% xuống 18.400 đồng, MBS -5,3% xuống 27.000 đồng. Trong đó, khớp lệnh SHS cao nhất sàn với hơn 28,1 triệu đơn vị.

Các mã khác giảm đáng kể còn BVS, SRA, HUT, TNG, IDC mất 3% đến hơn 4%, trong khi hai cổ phiếu dầu khí PVG và PLC giảm 7%.

Chốt phiên, UpCoM-Index cũng giảm 1,05 điểm (-0,82%), xuống 126,85 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 82,4 triệu đơn vị, giá trị 972,4 tỷ đồng.

Diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là việc các nhà đầu tư bán tháo trên diện rộng. Xét theo ngành, áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất ở nhóm ngân hàng. Các mã đầu ngành như TCB, BID, STB, CTG hay VCB đều đóng cửa với mức giảm trên 1%. SHB là đại diện duy nhất ngược dòng, tăng 1% và nằm trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư bất động sản cũng không tránh đợt bán tháo. KDH, HDG, DIG, AGG, HQC, PDR hay SCR đều chìm trong sắc đỏ.

Nhóm hàng không đối diện áp lực bán mạnh, khiến toàn bộ cổ phiếu thành phần giảm điểm. HVN của Vietnam Airlines nằm trong nhóm bị xả hàng nhiều nhất, mất 1,6%, xuống 24.350 đồng.