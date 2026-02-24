Chứng khoán hôm nay tiếp tục tăng sau phiên thăng hoa đầu năm mới?

(VTC News) -

Theo nhận định của chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), phiên giao dịch tăng 36 điểm, lên 1.860 điểm trong hôm qua cho thấy xu hướng ngắn hạn chuyển sang trạng thái tích cực trở lại sau nhịp điều chỉnh trước đó.

Thanh khoản gia tăng so với các phiên gần đây, phản ánh dòng tiền quay lại thị trường. Các đường MA ngắn hạn có dấu hiệu đảo chiều hướng lên và thu hẹp khoảng cách với MA trung hạn, củng cố cấu trúc hồi phục.

Với diễn biến này, dự báo trong phiên giao dịch hôm nay 24/2, kịch bản tích cực là VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng để kiểm định vùng kháng cự gần quanh 1.880 - 1.900 điểm. Nếu vượt thành công vùng này kèm thanh khoản duy trì ở mức cao, chỉ số có thể mở rộng đà tăng lên khu vực 1.920 điểm.

Ngược lại, trong trường hợp xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần quanh 1.820 - 1.830 điểm (MA20) trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

VN-Index hôm nay có thể tiếp tục quán tính tăng để kiểm định vùng kháng cự gần quanh 1.880 - 1.900 điểm. (Ảnh minh họa).

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng dự báo thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Đà tăng lan tỏa ở hầu hết các nhóm cổ phiếu nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu có yếu tố nhà nước. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang cho thấy chuyển biến tích cực của thị trường trong ngắn hạn. VN-Index có thể sẽ duy trì đà tăng và hướng đến thử thách vùng kháng cự quanh 1.900 điểm trong các phiên tới.

“Nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động mua trading tăng tỷ trọng vị thế ngắn hạn trong tuần này, tập trung các nhóm ngành liên quan câu chuyện nâng hạng thị trường, bán lẻ, xuất khẩu, điện, cảng biển và một số cổ phiếu giảm sâu thuộc các ngành bất động sản, ngân hàng, khu công nghiệp…”, chuyên gia của BVSC nhận định.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia chứng khoán đưa ra lời khuyên, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét gia tăng tỷ trọng tại các nhịp điều chỉnh trong phiên, ưu tiên các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng và thu hút dòng tiền; hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự mạnh, đồng thời tập trung vào các cổ phiếu có dòng tiền duy trì tích cực và câu chuyện hỗ trợ riêng.

Nhà đầu tư trung - dài hạn nên tiếp tục nắm giữ danh mục và có thể giải ngân từng phần, ưu tiên nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công có nền tảng tốt và thanh khoản cao.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng chỉ số đã thành công vượt kháng cự tại đường MA20, tương đương vùng 1.820 điểm, nên khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trong những phiên tới với vùng kháng cự tiếp theo ở quanh mốc 1.900 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên cùng với việc chỉ số chung vẫn duy trì trên đường MA20 nên có khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trước khi cho thấy những tín hiệu mới. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật MACD và CMF tiếp tục hướng lên phần nào củng cố thêm cho xu hướng tăng giá hiện tại.