Giá xăng dầu hôm nay 24/2: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, trong bối cảnh vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran sắp diễn ra và bất ổn kinh tế gia tăng, sau những biến động mới nhất về thuế quan của Mỹ.

Iran cho biết sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ về chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt và công nhận quyền làm giàu uranium của nước này, trong nỗ lực tránh nguy cơ xảy ra xung đột với Washington.

Một quan chức cấp cao của Mỹ vừa cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp phái đoàn Iran vào thứ Năm tại Geneva.

Dầu thô quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

“Điều đó dường như cho thấy họ cởi mở hơn trong việc thảo luận về chương trình hạt nhân”, ông Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, nhận định. Tuy nhiên, ông Phil Flynn cho rằng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Iran vẫn ở mức cao.

Những lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 5% trong tuần trước, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2025 là 72,34 USD/thùng.

Bên cạnh đó, tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ vừa bác bỏ các mức thuế nhập khẩu mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt với các quốc gia khác, làm dấy lên sự bất ổn trong giới đầu tư và doanh nghiệp.

Ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho, cho biết sự bất ổn về thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 20/2 đã khiến thị trường chứng khoán suy yếu và thị trường dầu mỏ cũng đi theo xu hướng đó. “Thuế quan sẽ là một thảm họa trong thời gian tới. Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra hoặc nó sẽ kéo dài bao lâu”, ông Bob Yawger bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết vào thứ Bảy tuần trước rằng ông sẽ nâng mức thuế tạm thời từ 10% lên 15% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và "đã được kiểm chứng về mặt pháp lý".

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.