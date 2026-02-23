Vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà: Bắt giam lái tàu chở khách

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Nội (30 tuổi, trú xã Cảm Nhân) để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Triệu Văn Nội là người lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra tối 21/2 trên hồ Thác Bà, khiến 6 người tử vong.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 21/2, Nội được thuê lái thuyền gắn máy mang biển kiểm soát YB-0876H chở 22 người di chuyển từ khu vực xã Yên Bình về xã Cảm Nhân.

Khi phương tiện đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB-0919 do Nguyễn Văn Thâm (41 tuổi, trú xã Cảm Nhân) di chuyển theo hướng từ Lục Yên về Yên Bình.

Cú va chạm khiến tàu chở khách bị chìm, 6 người trên tàu tử vong.

Triệu Văn Nội tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Cơ quan công an xác định Triệu Văn Nội đã điều khiển phương tiện chở quá số người được phép, cụ thể 22 người trong khi quy định chỉ cho phép 12 người.

Ngoài ra, người này còn không thực hiện quy tắc nhường đường đối với phương tiện có động cơ công suất lớn hơn khi tham gia giao thông đường thủy.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2/2026, tại khu vực hồ Thác Bà thuộc thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở đá và tàu chở khách khiến 6 người mất tích.

Liên quan đến vụ việc, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cả hai người điều khiển phương tiện đều có giấy phép lái tàu theo quy định, phương tiện còn hạn đăng kiểm. Qua kiểm tra nhanh, hai lái tàu không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với các chất ma túy.