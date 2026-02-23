Bình hàn xì phát nổ, hai người thương vong ở Hưng Yên

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News chiều 23/2, một lãnh đạo Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động liên quan nổ bình khí nén khiến một người tử vong, một người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 23/2, tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ nổ bình nén khí. Vụ việc khiến ông Nguyễn Công Hoan (sinh năm 1955, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên (chủ nhà) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong vào trưa cùng ngày.

Một nạn nhân khác bị thương là anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1982, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên).

Hiện trường vụ tai nạn nổ bình khí nén do hàn xì tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên khiến một người tử vong, một người bị thương ngày 23/2.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, anh Nguyễn Văn Hải làm nghề sửa xe, trong quá trình làm việc thì bình nén khí có kích thước cao 145cm, đường kính 80cm, vỏ bằng kim loại, dùng để bơm hơi xe bị rò rỉ khí ở vị trí đáy bình.

Ngày 21/2, anh Hải mang bình nén khí bị hỏng đến nhà ông Hoan ở thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải làm nghề hàn xì để thuê ông Hoan sửa chữa.

Đến ngày 23/2, khi ông Hoan và anh Hải đang hàn xì đáy bình nén khí thì bình bất ngờ phát nổ khiến ông Hoan bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, gia đình xin về và ông Hoan tử vong lúc 11h30 cùng ngày. Anh Nguyễn Văn Hải bị thương vùng tai, chân. Anh Hải được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đại Dương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tiền Hải đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời trưng cầu giám định pháp y tử thi, khám nghiệm hiện trường, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Hưng Yên điều tra.