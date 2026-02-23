Dương Quốc Hoàng đánh bại cao thủ hàng đầu châu Âu, vô địch giải đấu danh giá

(VTC News) -

Sáng 23/2 (giờ Việt Nam), cơ thủ Dương Quốc Hoàng đã tạo nên cột mốc lịch sử cho billiards Việt Nam khi đánh bại Francisco Sanchez Ruiz trong trận chung kết để đăng quang Premier League Pool 2026. Đây là một trong những giải đấu khắc nghiệt và danh giá nhất của pool 9 bi thế giới. Chiến thắng không chỉ mang về danh hiệu quốc tế lớn nhất sự nghiệp cho “Hoàng Sao”, mà còn giúp anh trở thành cơ thủ châu Á đầu tiên vô địch Premier League Pool.

Ruiz - đối thủ bị Dương Quốc Hoàng đánh bại - là cơ thủ hàng đầu châu Âu. Bước vào trận chung kết, Dương Quốc Hoàng thể hiện phong độ cực cao. Anh nhập cuộc tự tin, kiểm soát thế trận và nhanh chóng tạo cách biệt lớn khi dẫn trước 5-2 rồi nới rộng lên 6-2.

Đỉnh cao của trận đấu xuất hiện ở ván thứ 8, khi cơ thủ Việt Nam liên tục tạo ra những pha xử lý đẳng cấp, từ các cú sút tê chuẩn xác đến khả năng kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối, qua đó chạm điểm hill trước đối thủ.

Dương Quốc Hoàng lên ngôi vô địch Premier League Pool 2026.

Francisco Sanchez Ruiz - cơ thủ giàu kinh nghiệm người Tây Ban Nha đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng thế giới của Match Pool - nỗ lực vùng lên và rút ngắn cách biệt xuống còn 4-6 sau khi tận dụng sai sót của Quốc Hoàng ở ván đấu then chốt. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay cơ số 1 Việt Nam đã được thể hiện đúng lúc.

Ở ván tiếp theo, Dương Quốc Hoàng giữ sự bình tĩnh, tận dụng triệt để cơ hội và tung cú kết liễu quyết định, khép lại trận chung kết với chiến thắng chung cuộc 7-3, chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch.

Premier League Pool thuộc hệ thống World Nineball Tour do Matchroom tổ chức, quy tụ 16 cơ thủ hàng đầu thế giới thi đấu vòng tròn nhiều ngày liên tiếp trước khi bước vào vòng knock-out.

Dương Quốc Hoàng duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải. Anh giữ vững vị trí số 1 trong 3 trận ngày mở màn, lần lượt đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn như Moritz Neuhausen, Aloysius Yapp, AJ Manas hay Eklent Kaci.

Ở bán kết, “Hoàng Sao” vượt qua Albert Januarta với tỷ số nghẹt thở 7-6 sau màn rượt đuổi kịch tính, trước khi hoàn tất hành trình đăng quang bằng chiến thắng thuyết phục ở trận chung kết.

Chức vô địch Premier League Pool 2026 mang về cho Dương Quốc Hoàng khoản tiền thưởng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) và trở thành danh hiệu quốc tế lớn nhất sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại, sau chức vô địch Scottish Open 2024.

Không chỉ là chiến thắng cá nhân, danh hiệu của Quốc Hoàng còn tiếp tục khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của billiards Việt Nam trên bản đồ pool 9 bi thế giới.