Công nghệ 23/2: Sứ mệnh Mặt Trăng gặp sự cố, Falcon 9 của SpaceX lập kỷ lục

(VTC News) -

Tên lửa Mặt Trăng khổng lồ của NASA gặp sự cố mới

Ngày 23/2, NASA thông báo tên lửa Space Launch System (SLS) sẽ phải quay trở lại nhà chứa tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy để sửa chữa. Sự cố mới liên quan đến hệ thống helium khiến kế hoạch phóng Artemis II tiếp tục bị trì hoãn, dù trước đó các kỹ sư vừa khắc phục thành công tình trạng rò rỉ nhiên liệu hydrogen.

Mặt Trăng xuất hiện phía sau tên lửa SLS và tàu Orion trên bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, minh họa cho sứ mệnh Artemis II sắp tới. (Nguồn: NASA)

Helium đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch động cơ và duy trì áp suất trong các bồn nhiên liệu. Khi dòng chảy bị gián đoạn, NASA buộc phải hủy lịch phóng dự kiến ngày 6/3 và đặt mục tiêu mới vào tháng 4, tùy thuộc tiến độ sửa chữa. Việc đưa tên lửa trở lại Vehicle Assembly Building được xem là bước cần thiết để xác định nguyên nhân và khắc phục triệt để.

Artemis II sẽ là chuyến bay đưa bốn phi hành gia - ba người Mỹ và một người Canada - bay vòng quanh Mặt Trăng, đánh dấu lần đầu tiên con người trở lại quỹ đạo Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ kể từ chương trình Apollo. Hiện các phi hành gia vẫn trong trạng thái chờ tại Houston.

SpaceX lập kỷ lục tái sử dụng Falcon 9

Ngày 21/2, SpaceX đã thực hiện hai vụ phóng Starlink chỉ trong một ngày, từ California và Florida. Đáng chú ý, tên lửa Falcon 9 mang số hiệu B1067 hoàn thành chuyến bay thứ 33, trở thành kỷ lục mới về số lần tái sử dụng trong lịch sử hàng không vũ trụ.

Hai tên lửa SpaceX Falcon 9, mỗi tên lửa mang theo vệ tinh Starlink, đã được phóng từ California (bên trái) và Florida vào ngày 21/2. (Nguồn: SpaceX)

Ở lần phóng đầu tiên lúc 4:04 sáng (giờ miền Đông nước Mỹ), Falcon 9 B1063 đưa 25 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo từ Vandenberg, California. Sau đó, vào 10:47 tối cùng ngày, Falcon 9 B1067 xuất phát từ Cape Canaveral, Florida, mang theo 28 vệ tinh và hạ cánh thành công trên tàu không người lái "A Shortfall of Gravitas".

Tổng cộng, 53 vệ tinh mới đã được bổ sung vào mạng lưới Starlink, nâng số lượng hoạt động lên hơn 9.700 đơn vị. Hai vụ phóng liên tiếp này cũng đánh dấu lần thứ 21 và 22 Falcon 9 được sử dụng trong năm 2026, khẳng định vị thế dẫn đầu của SpaceX trong lĩnh vực phóng vệ tinh thương mại.

Úc giám sát tội phạm từ xa bằng drone cách gần 600 km

Tại thị trấn Moree, bang New South Wales, cảnh sát Úc đang tiến hành thử nghiệm hệ thống drone đặt tại trạm nhưng được điều khiển từ Sydney, cách đó khoảng 370 dặm (gần 600 km). Đây là một phần của chương trình PolAir-rural kéo dài sáu tháng, nhằm cải thiện khả năng phản ứng nhanh trước tình hình tội phạm ở vùng nông thôn.

Drone cảnh sát Úc được triển khai. (Nguồn: Freepik)

Các drone DJI Matrice 4-TD được lắp đặt trên mái trụ sở cảnh sát, có thể tự động cất cánh, hạ cánh và sạc lại mà không cần nhân sự tại chỗ. Hình ảnh trực tiếp từ camera độ phân giải cao được truyền về trung tâm điều khiển ở Bankstown, giúp lực lượng tại hiện trường có ngay thông tin tình huống.

Thử nghiệm này đã hỗ trợ cảnh sát trong việc theo dõi xe bị đánh cắp, xử lý các vụ đột nhập và thậm chí phát hiện sớm cháy rừng. Nhờ khả năng giám sát từ trên cao, lực lượng chức năng có thể giảm thiểu rủi ro trong truy đuổi và nâng cao hiệu quả bảo vệ cộng đồng.