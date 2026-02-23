Top 5 điện thoại sạc nhanh nhất năm 2026

(VTC News) -

Nếu bạn dự định mua một chiếc điện thoại Android cao cấp vào đầu năm 2026, khả năng cao nó sẽ có tốc độ sạc nhanh vượt trội hơn so với bất kỳ chiếc iPhone Pro nào.

Cụ thể, sạc nhanh tối đa của iPhone 16 Pro Max chỉ đạt 45W, trong khi các mẫu điện thoại Android như Honor Magic 8 Pro hỗ trợ sạc nhanh lên đến 100W. Đặc biệt, Honor Magic 8 Pro còn được trang bị viên pin 7.100 mAh, cao hơn hơn 50% so với pin của iPhone 16 Pro.

Sự kết hợp này sẽ thay đổi cách bạn sử dụng điện thoại. Việc sạc pin sẽ không còn là một vấn đề phải chú ý nhiều như trước. Bạn chỉ cần cắm sạc khi chuẩn bị ra khỏi nhà vào buổi sáng, và chiếc điện thoại của bạn sẽ đủ năng lượng cho cả ngày dài.

Dưới đây là những smartphone có sạc nhanh hàng đầu trong năm 2026 mà bạn nên cân nhắc nếu đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới:

Honor Win RT

Honor Win RT là một sản phẩm nổi bật trên thị trường smartphone, nhờ vào viên pin dung lượng lớn lên tới 10.000 mAh, gần tương đương với một chiếc máy tính bảng. Điều này không chỉ giúp thiết bị thu hút sự chú ý mà còn mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Honor đã trang bị công nghệ sạc nhanh 100W cho Win RT, cho phép người dùng sạc đầy pin từ 0% lên 100% chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút.

Với dung lượng pin lớn, việc chờ đợi lâu để sạc đầy là điều không ai mong muốn và công nghệ sạc nhanh này là giải pháp hoàn hảo.

Ngoài pin, Honor Win RT còn được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED 6,83 inch với tốc độ làm mới cao, cùng hệ thống camera chất lượng cao, hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp.

Sản phẩm không chỉ mang lại hiệu năng vượt trội mà còn sở hữu màn hình sáng mượt mà, kết hợp với viên pin bền bỉ, hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Redmi Turbo 5 Max

Điện thoại Redmi của Xiaomi nổi bật với việc trang bị pin dung lượng cao hơn so với nhiều thương hiệu phổ thông. Mới đây, Redmi Turbo 5 Max tiếp tục xu hướng với viên pin 9.000 mAh và khả năng sạc nhanh có dây lên đến 100W.

Điểm đáng chú ý là thiết kế của Turbo 5 Max không theo phong cách game hay kiểu dáng cồng kềnh, mà trông giống như một chiếc smartphone cỡ lớn thông thường. Tuy nhiên, thiết bị sở hữu viên pin mạnh mẽ, cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong điều kiện cường độ cao.

Ngoài ra, Turbo 5 Max còn hỗ trợ sạc nhanh ngược chiều có dây, cho phép người dùng sạc các thiết bị khác như tai nghe, đồng hồ thông minh hoặc thậm chí điện thoại của bạn bè khi cần thiết.

Về mặt hiển thị, máy được trang bị màn hình AMOLED lớn 6,83 inch với độ sáng cao và tốc độ làm mới mượt mà, mang lại trải nghiệm sử dụng hàng ngày trơn tru.

Bên trong, Turbo 5 Max sử dụng chipset Mediatek Dimensity 9500s 3nm với hiệu năng cao. Mặc dù không tích hợp tính năng sạc không dây, nhưng công suất sạc 100W đã bù đắp cho điều này.

iQOO Z11 Turbo

iQOO Z11 Turbo nổi bật với viên pin 7.600 mAh, mặc dù nhỏ hơn so với các đối thủ như Honor Win RT hay Redmi Turbo 5 Max, nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với các flagship truyền thống. Điện thoại này hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, cho phép người dùng tiết kiệm thời gian sạc pin.

Thương hiệu iQOO đã xây dựng danh tiếng của mình nhờ vào những sản phẩm tập trung vào hiệu năng mà không đòi hỏi mức giá cao như các flagship cao cấp. Z11 Turbo tiếp tục phát huy xu hướng này, với sạc nhanh không chỉ là một chiêu trò tiếp thị mà còn là cách mà công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Điện thoại được trang bị phần cứng mạnh mẽ, hệ thống camera chất lượng và thời lượng pin ấn tượng, giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Đặc biệt, iQOO Z11 Turbo còn có hệ thống làm mát tiên tiến, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả trong quá trình sạc hoặc chơi game.

Về cấu hình, Z11 Turbo sở hữu chip Snapdragon 8 Gen 5, camera sau 200MP và màn hình AMOLED sắc nét. Tuy nhiên, một điểm trừ là sản phẩm không hỗ trợ tính năng sạc không dây.

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro là một trong những thiết bị cao cấp hàng đầu hiện nay, nổi bật với khả năng sạc nhanh 100W. Khác với dòng sản phẩm Win, Magic 8 Pro không chỉ tập trung vào dung lượng pin mà còn chú trọng đến sự cân bằng giữa dung lượng, tốc độ và thiết kế tổng thể.

Với pin 7.100 mAh, thiết bị đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng suốt cả ngày. Khi cần sạc, cả hai tùy chọn sạc có dây và không dây đều diễn ra nhanh chóng.

Đặc biệt, phiên bản Magic 8 Pro dành cho thị trường Trung Quốc hỗ trợ sạc nhanh hơn với công suất 120W khi sử dụng sạc có dây. Tuy nhiên, mức sạc 100W PPS và 80W không dây vẫn là tiêu chuẩn phổ biến trên toàn cầu.

Ngoài ra, Honor Magic 8 Pro còn được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM lên đến 16GB, bộ nhớ trong 1TB, cùng màn hình OLED LTPO 6,71 inch và hệ thống camera tele 200MP. Tất cả những tính năng này giúp Magic 8 Pro đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một chiếc flagship trong năm 2026.

OnePlus 15

OnePlus 15 là một trong những mẫu điện thoại nổi bật nhất hiện nay, đặc biệt với công nghệ sạc nhanh tiên tiến. OnePlus đã không ngừng cải tiến khả năng sạc nhanh trong nhiều năm qua, và với OnePlus 15, người dùng có thể tận hưởng tốc độ sạc nhanh lên đến 120W tại một số khu vực nhất định, vượt trội hơn so với mức cơ bản 100W.

Điểm đáng chú ý khác là viên pin dung lượng lớn hơn 7.000 mAh, cho phép người dùng chỉ cần dành một khoảng thời gian ngắn để sạc, thay vì phải lo lắng về việc sạc pin thường xuyên.

Ngoài khả năng sạc nhanh, OnePlus 15 còn được trang bị bộ vi xử lý cao cấp, màn hình AMOLED với tần số quét cao, cùng với trải nghiệm OxygenOS được tối ưu hóa dựa trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm mượt mà và ấn tượng.